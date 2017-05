Weekendowe korki

Frezowanie na Radzymińskiej oraz wyścigi motocyklowe na stadionie PGE Narodowym spowolnią ruch pojazdów w niektórych rejonach stolicy w weekend.

Ratusz planuje wymianę nawierzchni jezdni ul. Radzymińskiej. Drogowcy wezmą się za jezdnię prowadzącą w kierunku al. Solidarności.

Od piątku, 12 maja od godz. 22 do poniedziałku, 15 maja do godz. 4 zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia ul. Radzymińskiej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Bystrą. Ruch będzie odbywał się po jezdni wschodniej, na której będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy jadący w kierunku centrum przejadą na drugą jezdnię przez przewiązkę na granicy miasta, a na właściwą jezdnię wrócą za skrzyżowaniem z ul. Bystrą. Możliwy będzie wyjazd i wjazd w ul. Bystrą (od strony Ząbek).

W sobotę na stadionie PGE Narodowym odbędzie się Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. W godz. 16 – 19 z ruchu indywidualnego za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński.

Dopuszczony zostanie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Po zamknięciu strefy Saskiej Kępy, od godz. 16 do 19, autobusy linii 117, 138 i 146 nie będą kursowały ul. Francuską (pojadą ul. Zwycięzców, Saską i al. J. Waszyngtona).

Po zakończeniu imprezy policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu al. Zielenieckiej, Mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy Rondem gen. Ch. de Gaulle'a a Rondem J. Waszyngtona.

W przypadku zamknięcia przez policję Mostu Józefa Poniatowskiego i al. Zielenieckiej na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24 i N72.

