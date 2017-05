Te ulice zyskają nowe nawierzchnie

Kilkanaście kilometrów lokalnych ulic zyska w tym roku utwardzoną nawierzchnię. Znamy plany drogowców.

To będzie pierwszy rok realizacji programu poprawy jakości dróg nieutwardzonych. Przeznaczono na niego 20 mln zł.

– Lokalne samorządy najlepiej znają potrzeby mieszkańców, dlatego zaprosiliśmy do współpracy władze dzielnic – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy.

- Chcemy bez dużych, kosztownych inwestycji poprawić jakość lokalnych ulic w rejonach, gdzie mamy jeszcze drogi gruntowe. Założenie programu było takie, że to dzielnice zgłaszają drogi gruntowe, które ich zdaniem powinny w pierwszej kolejności zostać utwardzone. Drogi muszą posiadać kategorię drogi publicznej gminnej, a utwardzenie ich polegać ma na pokryciu pasa drogi gruntowej utwardzoną nawierzchnią betonową lub asfaltową, bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników itp. W ten sposób można szybko poprawić dojazd do posesji i osiedli, które wcześniej były przy drogach gruntowych słabej jakości - opisuje Kaznowska.

Zgłoszone drogi były następnie weryfikowane, m.in. pod względem własności terenu, szerokości, długości, usytuowania obiektów użyteczności publicznej, warunków gruntowych a także, czy w ciągu najbliższych kilku lat nie są na nich planowane inwestycje np. budowa wodociągu czy oświetlenia, które wymagałyby ingerencji w ułożoną nawierzchnię.

W tym roku utwardzonych zostanie ponad 30 dróg w 10 dzielnicach. Roboty w terenie planowane są w cyklach tygodniowych, tzn. podczas jednego tygodnia drogowcy będą pracowali w jednej dzielnicy. I tak w tym tygodniu jest to Wilanów, potem będzie Wola, następnie Włochy itp. Zakończenie prac w tym roku jest planowane na listopad.

Wykonawcą jest miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Metodami utwardzania będą układanie asfaltu na podbudowie z destruktu albo kruszywa lub technologia betonu wałowanego RCC (ang. RCC, roller-compacted concrete). Jest to specjalna odmiana betonu cementowego o odpowiednim składzie i proporcjach dobranych w taki sposób, by uzyskać optymalne zagęszczenie betonu i szybki wzrost jego wytrzymałości. Do układania tego rodzaju betonu używa się rozściełaczy podobnych do tych, które układają nawierzchnie asfaltowe.

Czas realizacji trzystumetrowego odcinka drogi w omawianej technologii może wynieść około 10 dni. To o wiele szybciej niż klasyczną metodą wylewania betonu - po dwóch dniach od ułożenia na nawierzchnię zbudowaną metodą RCC wpuszcza się ruch lekki, po tygodniu ciężki. W przypadku betonu lanego jest to możliwe dopiero po miesiącu.

Oto lista ulic do utwardzenia:

Dzielnica Białołęka: ul. Pszeniczna ul. Semaforowa od Karnickiej ul. Karnicka ul. Myśliwska Dzielnica Bielany: ul. Palisadowa ul. Popiela ul. Tytułowa Dzielnica Praga – Południe: ul. Makowska ul. Dudziarska Dzielnica Rembertów: ul. Strycharska od ul. Bombardierów do końca zabudowy ul. Zecerska ul. Buchalteryjna ul. Kuglarska Dzielnica Ursynów: ul. Muchomora ul. 11 KUD w rejonie ul. Relaksowej ul. M. Rataja Dzielnica Wawer: ul. Gierdawska ul. Burzliwa ul. Serdeczna ciąg ulic Bodo, Bardiniego, Smosarskiej, Borysławska ul. I Poprzeczna Dzielnica Wesoła: ul. Gościniec odc. Jana Pawła II – Szosa Lubelska ul. Szeroka ul. Cienista ul. S. Żółkiewskiego Dzielnica Wilanów: ul. Ruczaj ul. 31 KUD ul. Łucznicza Dzielnica Wola: ul. Dobrogniewa Dzielnica Włochy: przedłużenie ul. Okrężnej z Raszyna ul. Wiktoryn

