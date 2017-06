Gdzie będą korki? My to wiemy

Wymiana nawierzchni na Przyczółkowej, prace drogowe w Rembertowie oraz roboty przy Kasprzaka - w tych miejscach kierowcy będą mieli problemy z płynnym przejazdem.

Cichy asfalt drogowcy ułożą na ul. Przyczółkowej. W ramach weekendowej wymiany nawierzchni ułożą specjalną mieszankę asfaltową na ponad 2 kilometrowym odcinku jezdni zachodniej (w kierunku granicy miasta) od ul. Marcepanowej do S. Korbońskiego. Prace rozpoczną się w piątek 2 czerwca ok. godz. 22 a zakończą w poniedziałek 5 czerwca ok. godz. 4.

Ruch będzie odbywał się tylko po jezdni wschodniej, na której będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy jadący w kierunku granicy miasta przejadą na drugą jezdnię przez przewiązkę na skrzyżowaniu z ul. Europejską, a na właściwą jezdnię wrócą na skrzyżowaniu z ul. S. Korbońskiego. Połączenia z ul. Przyczółkową nie będzie miała ul. Pałacowa i stacja paliw. Dojazd do tych miejsc będzie możliwy ulicą Karuzela i boczną jezdnią równoległą do ul. Przyczółkowej.

Zmiany w ruchu zapowiada także wykonawca przebudowy ulic Marsa i Żołnierskiej. W piątek, 2 czerwca w godz. 7 – 14 układana będzie ostatnia warstwa nawierzchni na ul. Optycznej.

Konieczne będzie kilkugodzinne całkowite zamknięcie ul. Optycznej na odcinku pomiędzy ul. Bluszczową a Marsa. Podobne prace będą wykonywane na ul. Marsa od nocy z piątku na sobotę (z 2 na 3 czerwca) ok. godziny 0.30 do niedzieli, 4 czerwca ok. godz. 22.

Ulica pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Żołnierską i Rekrucką a bazą MPO zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Objazdy zostaną poprowadzone ul. Żołnierską do Strażackiej lub Korkową. Swoje trasy zmienią autobusy linii 183, 514, N21, N71.

Trwa remont linii kolejowej nr 20 (z Dworca Zachodniego do Gdańskiego m.in. wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia). Kolejarze w ramach tego remontu wybudują nowe wiadukty nad ulicami M. Kasprzaka i Wolską. W pierwszej kolejności stare konstrukcje muszą jednak zostać rozebrane.

W weekend 2 - 5 czerwca wyłączone z ruchu będą obydwie jezdnie ul. M. Kasprzaka. Jadący od strony Ronda I. Daszyńskiego będą musieli rozjechać się w ul. J. Bema. Podobnie jadący z Bemowa będą mogli tylko skręcić w al. Prymasa Tysiąclecia.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: al. Prymasa Tysiąclecia – Wolska – al. „Solidarności" – Okopowa – Towarowa. Lokalnie zamknięty odcinek można ominąć jadąc także z ul. Wolskiej w J. Bema. Zamknięty będzie także chodnik po obydwu stronach jezdni ul. M. Kasprzaka (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym). Ruch rowerów będzie kierowany do ul. Wolskiej. Ze względów bezpieczeństwa zamknięte będą również przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia przez ul. Kasprzaka (po wschodniej stronie, czyli bliżej wiaduktu kolejowego). Wyznaczone zostaną tymczasowe przejazdy, tak aby można było przejechać drugą stroną skrzyżowania.

Autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe. Linie: 105, 109, 155, 171, 178 i 190, jadąc w kierunku Ronda Daszyńskiego pojadą ul. Wolską i skręcą w ul. J. Bema i dalej swoimi trasami. Natomiast w kierunku krańców Os.Górczewska pojadą ul. Skierniewicką do Wolskiej.

Z kolei autobusy linii 136 (w obu kierunkach) od Ronda Tybetu będą kursowały al. Prymasa Tysiąclecia i dalej ulicami Wolską i Płocką.

zw.com.pl