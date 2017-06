Drogowcy nie świętują

W kilku miejscach w stolicy trwają intensywne prace remontowe na ulicach. Utrudnienia spowodowane są też budową kolejnego odcinka metra.

autor: Gardziński Robert źródło: Fotorzepa Prace przy Nowolazurowej +zobacz więcej

Dwa frezowania przygotował Zarząd Dróg Miejskich – w Wilanowie i na Białołęce. Od czwartku do poniedziałku do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu jest wschodnia jezdnia ul. Ł. Drewny na odcinku od granicy miasta do ul. S. Korbońskiego. Wyłączona z ruchu jest jezdnia prowadząca w kierunku centrum. Ruch odbywa się po jezdni zachodniej.

Połączenia z jezdnią ul. Ł. Drewny w kierunku centrum nie mają : ul. Przyczółkowa (tzw. boczna od ul. Waflowej), łącznik przy stacji paliw i ul. Zapłocie. Skrzyżowanie z ul. Przekorną jest czynne, ale wprowadzony został zakaz skrętu w lewo dla jadących ul. Ł. Drewny z obydwu kierunków. Objazd został poprowadzony ulicami: Przyczółkowa – Przekorna.

Do niedzieli do godz. 4 zamknięta dla ruchu będzie też ul. Białołęcka na odcinku od ul. Cieślewskich do pętli autobusowej „Brzeziny". Całkowicie wyłączona z ruchu jest ul. Białołęcka na odcinku pomiędzy mostem nad Kanałem Żerańskim a pętlą autobusową „Brzeziny" (w rejonie ul. Oleńki). Połączenia z ul. Białołęcką nie mają poprzeczne ulice: Warzelnicza, Brzeziny, Małego Rycerza i Ketlinga (wyjazd z tych ulic możliwy jest na ul. Ostródzką).

Objechać zamknięty odcinek ul. Białołęckiej można jadąc ul. Płochocińską lub ul. Ostródzką. Skróconą trasę mają autobusy linii 104.

Na wyłączonej z ruchu jezdnie będzie wymieniana nawierzchnia w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego „Białołęcka bicyklostrada".

Trwa remont linii kolejowej nr 20 (tzw. obwodowej z Dworca Zachodniego do Gdańskiego m.in. wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia). Kolejarze w ramach tego remontu wybudują nowe wiadukty nad ulicami M. Kasprzaka i Wolską. W pierwszej kolejności stare konstrukcje muszą jednak zostać rozebrane. W tym czasie ulice pod kolejowymi przeprawami będą wyłączone z ruchu ze względów bezpieczeństwa. Kolejarze rozebrali już wiadukt nad ul. M. Kasprzaka, teraz demontowany będzie ten nad ul. Wolską.

Do poniedziałku do godz. 4.00 zamknięta będzie ul. Wolska pomiędzy ul. J. Bema a al. Prymasa Tysiąclecia. Jadący ul. Wolską od strony Bemowa muszą jechać al. Prymasa Tysiąclecia (nie będzie również możliwości skrętu z al. Prymasa Tysiąclecia w ul. Wolską w kierunku centrum). Natomiast jadący od centrum mogą zawrócić na skrzyżowaniu z ul. J. Bema. Objazdy zostały poprowadzone ul. M. Kasprzaka.

Na trasy objazdowe zostały skierowane tramwaje linii 10, 11, 13, 26 i 27 oraz autobusy nocnej linii N42. Od poniedziałku ul. Wolska będzie przejezdna ale zwężona do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Przejście dla pieszych będzie utrzymane tylko po jednej stronie ulicy – w zależności od etapu prowadzenia prac po północnej lub po południowej stronie.

Budowniczowie kolejnego odcinka metra – trzech stacji z Dworca Wileńskiego na Targówek – rozpoczną budowę szybu wydobywczego dla tarcz TBM drążących tunele. Tarcze Maria i Anna drążą już tunele ze stacji przy ul. Trockiej. Gdy dotrą do stacji Dworzec Wileński i skończą drążenie tuneli trzeba będzie je wyjąć spod ziemi. Dlatego na końcu komory torów odstawczych za stacją wybudowany zostanie szyb przez który dźwig wydobędzie rozmontowaną tarczę na powierzchnię. Będzie on na ul. Targowej w pobliżu ul. 11 Listopada.

W nocy z piątku na sobotę (z 16 na 17 czerwca) wyłączony z ruchu zostanie jednokierunkowy odcinek ul. Targowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wileńską i 11 Listopada; skrzyżowania z ul. Wileńską i 11 Listopada będą czynne.

Jadący od strony skrzyżowania z al. „Solidarności" będą musieli skręcić w ul. Wileńską – dalej prosto będzie możliwy tylko dojazd na plac budowy i do posesji przy numerach 78, 80, 82 i 84. Z kolei na odcinku pomiędzy ul. Ratuszową a 11 Listopada wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością skrętu z ul. Targowej w 11 Listopada.

Objechać zamknięty fragment ulicy można jadąc ulicami: Wileńska – Inżynierska; al. „Solidarności" – Jagiellońska – Ratuszowa lub al. „Solidarności" – Szwedzka. W tym etapie prac tramwaje będą kursowały bez zmian. Pomiędzy ul. Wileńską a 11 Listopada zamknięte zostaną również droga dla rowerów po północnej stronie ul. Targowej i kontrapas rowerowy. Objazd dla rowerzystów zostanie poprowadzony południową stroną jezdni, gdzie wytyczony będzie ciąg pieszo-rowerowy (przy przejściu dla pieszych za ul. 11 Listopada a przed przystankiem tramwajowym zostanie wytyczony przejazd rowerowy).

W kolejnym etapie prac, gdy plac budowy zwolni narożnik skrzyżowania z ul. 11 Listopada, droga dla rowerów zostanie otwarta. Przez cały czas przejście dla pieszych po północnej stronie ulicy będzie utrzymane. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do wiosny 2018 r.

Od piątku godz. 22.00 do poniedziałku do godz. 6.00 zamknięty dla ruchu będzie przejazd przez torowisko tramwajowe w ciągu ul. Okopowej na skrzyżowaniu z ul. Powązkowską. Jadąc z ul. Powązkowskiej nie będzie można przejechać przez tory, żeby skręcić w lewo w kierunku Ronda Zgrupowania AK „Radosław".

Objazd będzie odbywał się ulicami: Burakowska – Parysowska – al. Jana Pawła II. Nie będzie można także skręcić w lewo z ul. Okopowej (jadąc od centrum) w ul. Powązkowską. Utrudnienia związane są z remontem przejazdu przez torowisko tramwajowe.

