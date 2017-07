Poważne zmiany na drogach

Wymiana nawierzchni na ul. Elekcyjnej oraz prace na ul. Targowej, J. Nehru i Rekruckiej spowodują zmiany ruchu drogowym.To nie jedyne problemy drogowe.

Drogowcy wymienią nawierzchnię na ul. Elekcyjnej. Od piątku, 14 lipca od godz. 22.00 do poniedziałku, 17 lipca do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ulica będzie pomiędzy ul. Wolską a ul. Górczewską. Objechać zamkniętą ulicę można jadąc al. Prymasa Tysiąclecia. Autobusy linii 109, 154, 171, 184, 190, 197 i Z-4 zostają skierowane na trasy objazdowe. Zamiast ul. Elekcyjną będą jeździły al. Prymasa Tysiąclecia.

Od piątku, 14 lipca zwężona będzie południowa jezdnia (w kierunku Grochowa) ul. Targowej pomiędzy ul. Kijowską a wiaduktem kolejowym. Między ul. Targową a J. Zamoyskiego powstaje przedłużenie ul. Sokolej czyli kolejny odcinek Trasy Świętokrzyskiej. Trwa przebudowa skrzyżowania ulic J. Zamoyskiego i Sokolej. Przebudowywane są również instalacje podziemne. Teraz wykonawca robót będzie musiał włączyć nowo wybudowany ciepłociąg i kanalizację do istniejącej sieci. Prace te będą wiązały się z koniecznością zwężenia jezdni ul. Targowej prowadzącej w kierunku al. Zielenieckiej. Zostały one podzielone na trzy etapy. W pierwszym, od piątku, 14 lipca od godz. 22.00 do poniedziałku, 17 lipca do godz. 5.00 jezdnia na odcinku pomiędzy ul. Kijowską a wiaduktem kolejowym będzie zwężona do jednego pasa ruchu.

Wyłączone z ruchu będą środkowy i lewy pas (przy torowisku tramwajowym). Można będzie skręcić ul. Targowej w ul. Kijowską oraz z ul. Kijowskiej w Targową w kierunku Grochowa (z jednego pasa). W kolejnym etapie, od poniedziałku, 17 lipca do piątku, 21 lipca zamknięty dla ruchu będzie tylko jeden pas, a kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa.

W ostatnim etapie, w weekend 21 – 24 lipca jezdnia znowu będzie zwężona do jednego pasa (tym razem przejezdny będzie pas wzdłuż torowiska). W tym samym czasie przed skrzyżowaniem z ul. Sokolą zwężona do jednego pasa będzie jezdnia ul. J. Zamoyskiego w kierunku Mostu Świętokrzyskiego.

Od wtorku, 18 lipca ok. 12.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. J. Nehru. Wyłączona z ruchu będzie południowa jezdnia pomiędzy ulicami Czerniakowską a Zwierzyniecką. Ruch w obydwu kierunkach zostanie skierowany na jezdnię północną, na której będzie po jednym pasie w każdą stronę. W pierwszym etapie prac ruch pieszych i pojazdów do ul. J. Nehru odbywać się będzie ul. Zwierzyniecką, natomiast w drugim etapie ul. Melomanów. Zmiany związane są z przebudową ciepłociągu w rejonie skrzyżowania z ul. Czerniakowską. Taka będzie do października.

W poniedziałek, 17 lipca ok. godz. 22.00 zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Marsa z ulicami Rekrucką i Żołnierską. Ruch w obydwu kierunkach na ul. Rekruckiej zostanie skierowany na jezdnię zachodnią. Wyłączona z ruchu będzie wschodnia jezdnia od wjazdu do Centrum Targowo-Kongresowego do wlotu na skrzyżowanie. Ruch w obydwu kierunkach zostanie skierowany na poszerzoną jezdnię zachodnią. Kierowcy wrócą na właściwą jezdnię przed skrzyżowaniem z ul. Marsa. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 18 sierpnia i związana jest z przebudową ul. Rekruckiej i budową kanalizacji.

W rejonie skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej trwają roboty związane z przebudową tych ulic i budową podpór przyszłej estakady, które będą znajdowały się w pasie pomiędzy obecnie istniejącymi jezdniami. Przed skrzyżowaniem z ul. Marsa zwężone są obydwie jezdnie ul. Żołnierskiej. Ruchu w kierunku ul. Strażackiej odbywa się jezdnią tymczasową odchyloną w kierunku wschodnim – ok. 100 za skrzyżowaniem kierowcy przejeżdżają przez przewiązkę na jezdnię zachodnią. Natomiast dla dojeżdżających do skrzyżowania z pasa lewego jest możliwość jazdy na wprost w kierunku ul. Rekruckiej oraz skrętu w lewo w kierunku ul. Cyrulików. Skręt z ul. Marsa (dla jadących od strony ul. Płowieckiej) w ul. Żołnierską jest możliwy tylko z jednego pasa ruchu.

W nocy z soboty na niedzielę (15/16 lipca) w godz. 23.00 – 3.00 odbędzie się impreza NightSkating Warszawa i przejazd na rolkach. Uczestnicy NightSkating Warszawa wyruszą sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na ul. Krakowskie Przedmieście i będą przemieszczali się ulicami: Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – pl. Waryńskeigo – Puławska – Goworka – Spacerowa –Belwederska – Jana III Sobieskiego – al. Wilanowska – W. Rzymowskiego - Cybernetyki – 17 Stycznia - Żwirki i Wigury - F. Hynka - Łopuszańska – Kleszczowa - Ryżowa – al. 4 czerwca 1989 r. - Świerszcza – Szamoty – Posag 7 Panien – Gierdziejewskiego (postój ok 15 min na parkingu na wysokości skrzyżowania z ulica Przelotową) – K. Gierdziejewskiego – Połczyńska – Powstańców Śląskich- W. Reymonta – J. Kasprowicza – Przy Agorze – Marymoncka – J. Słowackiego – ks. J. Popiełuszki - al. Jana Pawła II - al. "Solidarności" - pl. Bankowy - Marszałkowska - Królewska – Krakowskie Przedmieście.

We wszystkie weekendy lipca i sierpnia ul. Ząbkowska pomiędzy ul. Targową a Brzeską jest wyłączana z ruchu kołowego. Na ulicy gości festiwal „Otwarta Ząbkowska". Fragment ulicy z charakterystyczną kamienną nawierzchnią i pozostałościami po torach tramwajowych staje się deptakiem w nocy z piątku na sobotę. Ponownie samochody wracają tu w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej będzie można ominąć jadąc ul. Brzeską i Białostocką do Targowej, a także Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej. W weekend swoje trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej.

Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską; linii 156 - w kierunku Metra Młociny - z ul. Kijowskiej skręcą w Markowską, a następnie w Ząbkowską, a w kierunku Dworca Wschodniego z Ząbkowskiej pojadą Markowską do Kijowskiej. Natomiast autobusy linii 170, 338 oraz nocnych N16 i N66 - w kierunku Ronda S. Starzyńskiego i Dworca Centralnego - pojadą ulicą Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę - będą kursowały Targową do Kijowskiej i skręcą w Markowską.

zw.com.pl