Poważne zmiany na drogach

Tramwaje wracają na Trasę W-Z, ale nie będą jeździły ul. Jagiellońską. Drogowcy szykują frezowanie ul. Gwiaździstej i Zabranieckiej.

Zakończyły się już prace na trasie W-Z i od 30 lipca tramwaje wrócą w al. Solidarności oraz na ul. Targową pomiędzy al. Solidarności a ul. Kijowską. 29 lipca demontowany będzie rozjazd nakładkowy za pl. Bankowym i tego dnia tramwaje nie dojadą do przystanków Metro Ratusz Arsenał.

Tramwaje Warszawskie remontują też rozjazdy w Alejach Jerozolimskich przy pl. Starynkiewicza. W weekend przystąpią do kolejnego etapu robót. Tramwaje nie będą jeździły Alejami Jerozolimskimi w niedzielę 30 lipca. Wtedy tramwajarze zamontują rozjazd nakładkowy w Al. Jerozolimskich po zachodniej stronie ronda Czterdziestolatka i od poniedziałku 31 lipca dwukierunkowe tramwaje linii 9 będą jeździły pomiędzy Rondem J. Waszyngtona a Dworcem Centralnym; pomiędzy Dworcem Centralnym a pl. A. Zawiszy ruch tramwajów będzie wyłączony.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z7 (trasa: - Kijowska - Targowa - al. Zieleniecka - al. ks. J. Poniatowskiego - most Józefa Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - pl. A. Zawiszy - Grójecka - PL. Narutowicza). Normalny ruch tramwajowy wróci w Aleje Jerozolimskie od 21 sierpnia.

Dużą modernizację Tramwaje Warszawskie zaplanowały na Pradze. Przebudowane zostaną rozjazdy na Rondzie S. Starzyńskiego, przejazdy drogowe przez tory, przystanki i sieć trakcyjna. Dobudowany będzie nowy skręt tramwajowy brakującej relacji skrętnej wsch.-płd. (skręt w lewo z ronda w ul. Jagiellońską w kierunku Ratuszowej).

Tramwajarze wyremontują tory na ul. S. Starzyńskiego pomiędzy rondem a wiaduktem nad Wybrzeżem Helskim oraz pomiędzy rondem a Rondem Żaba. Tutaj w planach jest przebudowa przystanków w zespole przystanków „Namysłowska" i „Rondo Starzyńskiego", modernizacja torów na przejeździe przy ul. Namysłowskiej oraz przy peronach przystankowych. Początek prac (a także wyłączenie ruchu tramwajowego) zaplanowano na 30 lipca. Od tego dnia do 17 września tramwaje nie będą jeździły od Ronda S. Starzyńskiego do Ronda Żaba oraz od Ronda Starzyńskiego do pętli Żerań FSO.

W nocy z soboty na niedzielę (z 29 na 30 lipca) zmieni się organizacja ruchu na Rondzie S. Starzyńskiego. W pierwszym etapie remontowane będą przejazdy tramwajowe przez jezdnię w ciągu z Mostu Gdańskiego do ul. S. Starzyńskiego. Jezdnia na rondzie w tych miejscach będzie zwężona. Jadący z ul. Jagiellońskiej od strony Żerania lub ul. S. Starzyńskiego w ul. Jagiellońską w kierunku Pragi będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Podobna szerokość będzie dla jadących z Pragi lub Mostu Gdańskiego w kierunku Żerania. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała od 30 lipca do 15 sierpnia.

W kolejnym etapie (16 – 30 sierpnia) po wschodniej stronie ronda będą dwa pasy ruchu. W kolejnych etapach jezdnia na rondzie będzie zwężana. Wymiana szyn i podkładów, wykonanie nowej podbudowy i zabudowy torów, przebudowa przejazdów drogowych przez tory, przebudowa peronów przystankowych, przebudowa słupów i sieci trakcyjnej zaplanowana jest natomiast na ul. Jagiellońskiej pomiędzy Rondem S. Starzyńskiego a ul. ul. Budzyńskiej-Tylickiej.

Ten remont tramwajarze będą robili przez dwa sezony budowlane – w tym roku od 21 sierpnia do 15 listopada; przy czym tramwaje nie będą jeździły ul. Jagiellońską do pętli Żerań do 17 września, potem planowane są tylko weekendowe wyłączenia.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z20 (trasa: ŻERAŃ FSO - Jagiellońska - św. Cyryla i Metodego - Targowa - al. Solidarności - DW. WILEŃSKI (powrót: al. Solidarności - Jagiellońska).

Zarząd Dróg Miejskich ułoży nową nawierzchnię na ul. Gwiaździstej na odcinku od ul. Potockiej do ul. Z. Krasińskiego. Ulica będzie zamknięta od piątku, 28 lipca od godz. 22.00 do poniedziałku 31 lipca do godz. 6.00. Zamknięte będzie również rondo na skrzyżowaniu z ul. Potocką. W miarę możliwości utrzymany będzie dojazd do posesji. Połączenia z ul. Gwiaździstą nie będzie miała ul. Promyka.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Z. Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Gwiaździsta, Podleśna – Klaudyny – A. Mickiewicza – Z. Krasińskiego. Swoją trasę zmienią autobusy linii 122: pl. Wilsona – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta.

Wykonawca Trasy Świętokrzyskiej przygotowuje układanie ostatniej warstwy nawierzchni na ul. Zabranieckiej. Dlatego od soboty, 29 lipca od północy do poniedziałku, 31 lipca do godz. 5.00 planuje zamknięcie ulicy dla ruchu na odcinku od ul. Rybieńskiej do posesji nr 82.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Księżnej Anny – Rzeczna – Księcia Ziemowita. Ruch pieszych odbywać się będzie tymczasowym chodnikiem po północnej stronie ulicy. Autobusy linii 138 oraz N16 pojadą trasami objazdowymi. 138 w obu kierunkach: Naczelnikowska - Księcia Ziemowita - Rzeczna - Zgrzebna - Księżnej Anny - Zabraniecka - Gwarków; N16 w obu kierunkach - tylko w kursach z podjazdem do Zajezdni Utrata: Naczelnikowska - Księcia Ziemowita - Rzeczna - Zgrzebna - Księżnej Anny - Zabraniecka.

zw.com.pl