Poważne zmiany na drogach

Tramwajarze rozpoczną kolejny etap prac przy torowisku w Al. Jerozolimskich przy pl. S. Starynkiewicza, w weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na ul. Bartyckiej.

Tramwaje Warszawskie remontują rozjazd torowy w Al. Jerozolimskich przy pl. S. Starynkiewicza. Od poniedziałku tramwaje nie kursują pomiędzy Dworcem Centralnym a pl. A. Zawiszy. Do centrum dojeżdża linia 9 obsługiwana przez dwukierunkowe składy (za al. Jana Pawła II zamontowano specjalny rozjazd).

W piątek, 4 sierpnia od rana wprowadzony zostanie drugi etap zmian w organizacji ruchu. Przejazd przez torowisko tramwajowe nadal będzie zamknięty, ale znowu będzie można skręcić z Al. Jerozolimskich w prawo na pl. S. Starynkiewicza. Utrudnienia drogowe w tym miejscu potrwają do 18 sierpnia, tramwaje wrócą na swoje trasy 21 sierpnia.

W weekend Zarząd Dróg Miejskich wymieni nawierzchnię jezdni kolejnego odcinka ul. Bartyckiej. Od piątku, 4 sierpnia od godz. 22.00, do poniedziałku, 7 sierpnia do godz. 4.00, zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. Pod Kopcem do ul. Figowej.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Czerniakowską, al. J. Becka (Trasa Siekierkowska), Polską, Gościniec. Na zamkniętym odcinku ulicy zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni wraz ze wzmocnieniem podbudowy. Tam, gdzie to niezbędne, planowane są drobne prace brukarskie. To doraźny remont, mający poprawić stan jezdni i przedłużyć jej trwałość o kilka lat, do czasu przebudowy ulicy.

W czerwcu Rada Warszawy przyznała pieniądze na przebudowę ul. Bartyckiej, pomiędzy ul. Czerniakowską a Gościniec (31 mln zł w latach 2018-22). To będzie kompleksowa modernizacja – z wymianą całej konstrukcji, budową odwodnienia, oświetlenia, chodników, drogi rowerowej.

W trzy kolejne noce: z 7- 8, 8-9 i 9-10 sierpnia wykonawca przebudowy ulic Marsa i Żołnierskiej będzie montował konstrukcję estakady w ciągu ul. Marsa nad skrzyżowaniem z ulicami Chełmżyńską i Okularową. W godz. 22.00 – 6.00 nie będzie można przejechać prosto w ciągu ulic Chełmżyńskiej i Okularowej przez skrzyżowanie. Jadący z tych ulic będą musieli skręcić w prawo w ul. Marsa. Natomiast nie będzie można skręcić z lewo z ul. Marsa w Chełmżyńską.

Objazdy zostaną poprowadzone do ul. Żołnierskiej lub do ul. Płowieckiej i dalej ulicami Korkową i Rekrucką.

To jednak nie jedyne kłopoty kierowców. Oto bowiem w niedzielę, 6 sierpnia, godz. 17.00 – 20.30, odbędzie się Masa Powstańcza 2017. Start z parkingu przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Z tego powodu w godz. 12.00 – 22.00 wyłączona z ruchu będzie ul. Przyokopowa. Tegoroczna edycja upamiętni szlak bojowy jednego z najbardziej znanych oddziałów, Batalionu „Zośka".

Trasa przejazdu będzie prowadziła ulicami: Przyokopowa – Grzybowska – Towarowa – Okopowa – Żytnia – Młynarska – J. Ostroroga – Tatarska – Powązkowska – Okopowa – M. Anielewicza – Smocza – Stawki – Muranowska – Bonifraterska – Franciszkańska – Wałowa – Świętojerska – gen. W. Andersa – al. „Solidarności" – Bielańska – Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – Hoża – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Koszykowa – Mokotowska – Krucza – Piękna – pl. Konstytucji – Koszykowa – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Prosta – Przyokopowa.

Także w niedzielę odbędzie się VIII Memoriał Stanisława Królaka. Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej ze startem i metą przy Krakowskim Przedmieściu.

Runda poprowadzi ulicami: Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – Moliera – marsz. F. Focha – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Furmańska – Bednarska – skwer H.C. Hoovera – Krakowskie Przedmieście. Trasa wyścigu będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów w godz. 5.00 – 23.30. Na wymienionych ulicach wprowadzony będzie zakaz parkowania.

W tym czasie autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i nocnej N44 pojadą ulicami: Królewską i Marszałkowską i dalej swoimi trasami. Jadąc w przeciwną stronę linie: 116, 178, 180, 503, 518 i N44 zjadą z ul. Miodowej na ul. Kapucyńską i pojadą dalej al. „Solidarności" przez pl. Bankowy do ul. Senatorskiej. Autobusy linii 128, jadące w kierunku krańca Pl.Piłsudskiego, pojadą ul. Królewską i Twardą do ul. Emilii Plater i zawrócą na wysokości ul. Śliskiej.

zw.com.pl