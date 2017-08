Więcej remontów dróg

Na trasach zaczyna się okres kumulacji robót. Rośnie liczba miejsc, w których będziemy stać w korkach aż do jesieni.

Od początku wakacji liczba robót drogowych na głównych trasach mocno się zwiększyła. A będzie jeszcze gorzej, bo na kolejnych odcinkach drogowcy ruszyli z pracami z początkiem sierpnia.

Lista utrudnień publikowana na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) liczy kilkaset pozycji. Remonty prowadzone są m.in. na autostradach A2, A 4 i A6 oraz trasach ekspresowych S1, S 3, S 5, S 7 i S8. Do tego dochodzą naprawy i modernizacje na pozostałych drogach krajowych.

– Zaczyna się okres kulminacji robót obejmujących nie tylko naprawę nawierzchni na istniejących drogach, ale także przebudowy eksploatowanych już odcinków na trasy ekspresowe – mówi Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.

Tak jest m.in. na drodze nr 8 pod Warszawą, gdzie roboty trwają co prawda od dłuższego czasu, ale ostatnio liczba blokujących ruch pojazdów budowy drastycznie się zwiększyła. Podobnie jest po drugiej stronie Warszawy, gdzie przebudowywany jest odcinek „ósemki" za Wyszkowem.

W wakacje wolniej

Zmorą kierowców są jednak remonty, które ruszyły wraz z rozpoczęciem wakacji. Potężne utrudnienia napotykają kierowcy jadący autostradą A4 między Tarnowem a Krakowem. Na wysokości miejscowości Staniątki drogowcy naprawiający nawierzchnię zwęzili jezdnię. Korek w stronę Krakowa potrafi tu sięgać nawet kilkunastu kilometrów.

Z początkiem sierpnia jeszcze bardziej zaczęła korkować się zakopianka. W Poroninie powstaje węzeł drogowy, który zastąpi skrzyżowanie drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961. Wprowadzony został tam ruch wahadłowy i tak będzie do końca wakacji. Węzeł ma być gotowy za rok.

Z kolei po drugiej stronie Krakowa na „siódemce" rozpoczął się remont blisko 5-kilometrowego odcinka w rejonie miejscowości Słomniki. Od połowy lipca remontowane jest też 7 km na odcinku Zerwana–Michałowice–Węgrzce.

Chcą przyspieszyć

Na Opolszczyźnie przez wakacje remontowana będzie droga krajowa nr 94. Na zachód od Strzelec Opolskich wymieniane są dwie warstwy jezdni o długości ok. 20 km. Inwestycja ma być zrealizowana do końca listopada, choć GDDKiA deklaruje, że chce przyspieszyć odbiór.

Natomiast w województwie lubuskim od końca lipca do końca września potrwa remont trzech fragmentów (w sumie ok. 9 kilometrów) drogi krajowej nr 92.

Na Dolnym Śląsku do jesieni potrwają roboty na drogach krajowych nr 5 (Prusice–Żmigród) oraz nr 3 (Sokoła–Świny oraz teren Jawora). Na Mazowszu utrudnienia można spotkać na drodze nr 61 i 48, gdzie remontowane są mosty.

Na Śląsku roboty prowadzone są na drodze ekspresowej S1 biegnącej nad koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 – potrwają do ostatniego sierpniowego weekendu.

Na samej A4 między Katowicami a Krakowem na ten rok zaplanowano wymianę nawierzchni na 37 km. Obecnie prace prowadzone są na blisko 5-kilometrowym odcinku pomiędzy węzłem Rudno a placem poboru opłat w Balicach. Natomiast z początkiem sierpnia pojawiły się utrudnienia w miejscach obsługi podróżnych. Orlen, który jest ich operatorem, rozpoczął przebudowę stacji paliw.

Remontowy boom w niewielkim stopniu będą rekompensować uruchomienia nowych odcinków. W ubiegłym roku włączono do ruchu 124 km dróg ekspresowych i autostrad, a w całym 2017 r. sieć szybkich tras wydłuży się o 364 km.

Nowymi odcinkami pojedziemy m.in. na drogach ekspresowych S3, S 5, S 7, S 8 i S19. Do tego dojdą obwodnice: Jarocina, Nysy, Kościerzyny i Skawiny.

Rekordowe korki

Jeszcze więcej nowych odcinków zostanie włączonych do ruchu w latach 2018–2019, gdy zaczną się domykać całe szlaki komunikacyjne. Widać to po skali wydatków: rządowy Program Budowy Dróg Krajowych zakłada wydanie w 2017 r. 19 mld zł, w roku przyszłym 22,3 mld, a w 2019 – 24,5 mld zł.

Do końca 2018 r. gotowe ma być połączenie Szczecina z Legnicą poprzez trasę S3 i dalej z Ukrainą przez autostradę A4. Zakończona będzie także budowa trasy S8 z Warszawy do Białegostoku, a ekspresówka S7 połączy Trójmiasto z granicą województwa warmińsko-mazurskiego.

W 2019 r. zakończy się budowa S5 łączącej Wrocław z Poznaniem i biegnącej dalej przez Bydgoszcz do Grudziądza.

Ale wcześniej kierowców czeka drogowy horror na trasie z Gdańska i Warszawy na Śląsk: budowa brakującego odcinka autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową prowadzona będzie po śladzie obecnej gierkówki. To jedna z najbardziej obciążonych ruchem dróg w kraju, więc korki będą wyjątkowo długie. ©℗

Czy wydatki na budowę nowych dróg w Polsce i remonty starych są wystarczające?

Opinia

Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego

Problem nasilenia remontów dróg w okresie wakacyjnym nie jest niczym nowym. Powtarza się praktycznie każdego roku. I za każdym razem jest to bardzo mocno krytykowane przez kierowców. Niestety, w znacznej części przypadków wynika on z technologii. Układanie masy bitumicznej znacznie lepiej wychodzi przy wyższej temperaturze, czyli w okresie od czerwca do początku września. To ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej jakości. Podobnie jest np. z malowaniem pasów: farba znacznie szybciej schnie. Druga kwestia to harmonogramy robót: te zaczynające się z początkiem roku rozwijają się właśnie w połowie roku. Choć jest to bardzo uciążliwe dla użytkowników dróg, nie sądzę, by sytuacja uległa zmianie. W roku przyszłym się powtórzy. ©℗