Długi weekend frezowania ulic

Na długi weekend drogowcy zaplanowali dwa frezowania. Dokończą prace na ul. Przyczółkowej i wyremontują nawierzchnię ul. Zawodzie.Ale to nie wszystko.

Od piątku, 11 sierpnia od godz. 20.00 do środy, 16 sierpnia do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie wschodnia jezdnia (w kierunku centrum) ul. Przyczółkowej na odcinku od ul. S. Korbońskiego do ul. Europejskiej. Ruch będzie odbywał się po jezdni zachodniej, na której będzie po jednym pasie w każdym kierunku.

Kierowcy jadący w kierunku centrum przejadą na drugą jezdnię przez przewiązkę na skrzyżowaniu z ul. S. Korbońskiego, a na właściwą jezdnię wrócą na skrzyżowaniu z ul. Europejską. Połączenia z ul. Przyczółkową nie będzie miała tzw. stara ul. Przyczółkowa (prowadząca w kierunku ul. Rosochatej samochody będą kierowane ul. Przekorną do ul. Ł. Drewny).

To ostatni etap największego tegorocznego remontu. Nowa nawierzchnia leży już na ul. Ł. Drewny (obie jezdnie) i na ul. Przyczółkowej (jezdnia w stronę Konstancina-Jeziorny).

Teraz nową nawierzchnię zyska jezdnia w stronę centrum. Zamiast starego, zniszczonego asfaltu pojawi się nowy, „cichy", z domieszką granulatu gumowego.

Drugie frezowanie zaplanowane jest na ul. Zawodzie. Od piątku, 11 sierpnia od godz. 22.00 do środy, 16 sierpnia do godz. 4.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. Augustówka do skrzyżowania z ulicami Łuczniczą i Kobylańską. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Augustówka – Wiertnicza – Powsińska – Z. Vogla – Syta. Swoją trasę zmienią autobusy linii 163.

Długi sierpniowy weekend wykorzystają również tramwajarze, którzy wyremontują łuk torów na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Rakowiecką. Z tego powodu od soboty, 12 sierpnia od godz. 1.00 do środy, 16 sierpnia do godz. 4.00 zamknięta zachodnia (w kierunku Ursynowa) jezdnia al. Niepodległości już ul. Stefana Batorego do ul. Rakowieckiej. Utrzymany będzie jedynie dojazd do ul. J. Bruna. Objazd zostanie poprowadzony ul. Rakowiecką.

W tym czasie tramwaje linii 17 i 33 będą kursowały na skróconej trasie: z al. Niepodległości skręcą w ul. Filtrową i dojadą do pętli PL. Narutowicza. Autobusy linii 119 (tylko w kierunku pętli Wiśniowa Góra) skręcą z ul. św. A. Boboli w ul. Rakowiecką.

Natomiast autobusy linii: 167, 174, 700 oraz N36 (tylko w kierunku pętli Siekierki-Sanktuarium/Bokserska/Konstancin-Jeziorna/Pańska) skręcą w prawo z al. Niepodległości w ul. Stefana Batorego, pojadą ulicami św. A. Boboli i Rakowiecką po czym wrócą na swoje trasy. Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z17 kursująca na trasie: Rzymowskiego – Rondo ONZ.

W weekend, od piątku, 11 sierpnia od godz. 22.00 do niedzieli, 13 sierpnia do godz. 22.00 zamknięta będzie ul. Swojska na odcinku od ul. Wiernej do ul. Jesiotrowej. W tym czasie odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni po budowie kanalizacji.

Autobusy linii 170 będą kursowały w obu kierunkach na trasie: Rondo Starzyńskiego – PKP Zacisze-Wilno. Natomiast linia nocna N66 będzie kursowała trasą objazdową ulicami Radzymińską i Łodygową.

