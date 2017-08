Poważne zmiany komunikacyjne

Wymiana nawierzchni w Al. Jerozolimskich i na ul. 17 Stycznia, a także prace remontowe na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie. W tych miejscach będą korki.

Od piątku od godz. 22.00 do poniedziałku, 28 sierpnia do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia Al. Jerozolimskich na odcinku od pl. A. Zawiszy do skrzyżowania z pl. S. Starynkiewicza i ul. W.H. Lindleya czyli jezdnia prowadząca w kierunku centrum.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Raszyńska – Koszykowa – T. Chałubińskiego lub Towarowa – Prosta – al. Jana Pawła II. Zalecany objazd będzie prowadził ul. Wawelską. Zamknięta będzie także południowa strona skrzyżowania z pl. S. Starynkiewicza i ul. W.H. Lindleya. Nie będzie można przeciąć Alej jadąc w ulicą Lindleya w kierunku Żelaznej, natomiast wyjeżdżający z ul. Żelaznej nie będą mogli pojechać prosto na pl. S. Starynkiewicza – będą musieli skręcić w prawo w stronę pl. A. Zawiszy.

Objazd dla wyjeżdżających z ul. Lindleya lub pl. S. Starynkiewicza zostanie poprowadzony do ul. Koszykowej. Na południowej jezdni Alej na odcinku od Ronda Czterdziestolatka do placu budowy przy skrzyżowaniu z ul. W.H. Lindleya zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, co umożliwi dojazd do posesji.

Ruch na jezdni północnej będzie odbywał się bez utrudnień. Swoje trasy zmienią autobusy linii 127, 128, 157, 158, 159, 175, 504, 517 i 521 oraz N32, N35, N38, N43, N85, N88 i N91.

W tym samym czasie zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia (w kierunku ul. Żwirki i Wigury) ul. 17 Stycznia na odcinku od al. Krakowskiej do ul. Żwirki i Wigury. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: al. Krakowska – F. Hynka – Żwirki i Wigury. W czasie prowadzonych prac połączenia z ul. 17 Stycznia nie będzie miała ul. Skrzydlata. Możliwy będzie natomiast wjazd i wyjazd (tylko w kierunku al. Krakowskiej) z ul. Sekundowej i wjazdów na teren budynków PLL LOT.

Ruch na jezdni północnej, czyli w stronę al. Krakowskiej będzie odbywał się bez utrudnień. Na zmienione trasy będą skierowane autobusy linii 154 i 317 (tylko w kierunku pętli Stare Bemowo /Wilanów) – pojadą ulicą F. Hynka i Żwirki i Wigury.

W poniedziałek 28 sierpnia Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie prace związane z remontem nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście. Roboty zostały zaplanowane do końca września i obejmą odcinek od ul. Nowy Świat do Królewskiej.

W 2015 roku remont przeszedł odcinek Krakowskiego Przedmieścia od ul. Królewskiej do Senatorskiej. Teraz czas na kolejny fragment ulicy. W pierwszym etapie roboty zostaną przeprowadzone w najbardziej wyeksploatowanych miejscach ulicy – w rejonie pomnika Mikołaja Kopernika i w zatokach autobusowych. Dalsze prace będą uzależnione od warunków pogodowych. Na jezdni pojawi się nowa nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 15/30/18 cm, w kolorze szarożółtym. Z kolei w zatokach kostka granitowa będzie jasnobeżowa. Podbudowa – zarówno jezdni, jak i zatok – zostanie wykonana z betonu.

Od 28 sierpnia do 30 września ulica Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej będzie zamknięta dla ruchu. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Królewska – Mazowiecka – Kredytowa – Jasna (w przeciwnym kierunku Mazowiecka) – Świętokrzyska. Przejście chodnikami będzie cały czas możliwe. Na chodnikach pomiędzy skwerem z pomnikiem Mikołaja Kopernika, na wysokości ul. Oboźnej a ul. Królewską wprowadzona zostanie możliwość jazdy rowerem (ciąg pieszo-rowerowy).

Równocześnie Zarząd Transportu Miejskiego będzie remontował zatoki autobusowe na ul. Nowy Świat, przy ul. Foksal oraz przy Ordynackiej. Jezdnia w rejonie przystanków zostanie zwężona, a na odcinku pomiędzy Rondem gen. Ch. de Gaulle'a a ul. Świętokrzyską będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Objazd w przeciwnym kierunku zostanie poprowadzony ulicami: Jasną – Zgoda – Bracką i Kruczą.

Prace na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie spowodują zmiany tras autobusów (ulice te są wyłączone z ruchu pojazdów indywidualnych z wyjątkiem pojazdów uprawnionych). W czasie prowadzonych prac autobusy linii E-2, 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 oraz N44 będą kursowały objazdami.

