Zmiany na drogach stolicy

Poważne zmiany komunikacyjne na Woli, Bemowie i Rembertowie.

Trwa remont linii kolejowej nr 20 (tzw. obwodowej z Dworca Zachodniego do Gdańskiego m.in. wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia). Kolejarze w ramach tego remontu wybudują nowe wiadukty nad ul. M. Kasprzaka. Z tego powodu obydwie jezdnie pomiędzy ul. J. Bema a al. Prymasa Tysiąclecia zostały zwężone. Wynika to z potrzeb rozbiórki przyczółków wiaduktu i budowy nowych.

W piątek od godz. 8.00 wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu. Jadący w stronę centrum nadal mają do dyspozycji dwa pasy ruchu. Natomiast na drugiej jezdni będą trzy pasy – z dwóch będzie można jechać na wprost w kierunku Bemowa (z jednego z nich będzie można także skręcić w lewo w kierunku Dworca Zachodniego), a jeden będzie służył do skrętu w prawo w al. Prymasa Tysiąclecia w kierunku ul. Górczewskiej (prosto będą mogły z niego jechać autobusy komunikacji miejskiej, taksówki i pojazdy MTON).

Zamknięty został chodnik po południowej stronie ulicy. Ruch pieszych i rowerów jest kierowany do przejścia wzdłuż jezdni po północnej stronie ulicy, gdzie został wytyczony ciąg pieszo-rowerowy. Rowerzyści jadą nim do tymczasowego przejazdu rowerowego, który powstał na skrzyżowaniu z ul. Płocką i w tym miejscu wrócą na drogę rowerową po południowej stronie ulicy.

Zmiany w ruchu będą także na innej miejskiej budowie – przebudowie ulicy Marsa i Żołnierskiej. W piątek, 1 września ok. godz. 23.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. Żołnierskiej na odcinku od ul. Czwartaków do granicy miasta. Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię zachodnią. Na odcinku pomiędzy ul. Strażacką i skrzyżowaniem z ul. Czwartaków kierowcy poruszają się nową zachodnią jezdnią. Ruch na tym węźle odbywa się wybudowanymi łącznicami okalającymi przyczółki wiaduktu. Ulica Czwartaków ma połączenie ul. Żołnierską, ale tylko ze wschodnią łącznicą.

Dodatkowo, od nocy z 1 na 2 września na nowo wybudowaną zachodnią jezdnię ruch zostanie skierowany również na odcinku pomiędzy węzłem z ul. Czwartaków a granicą miasta. Kierowcy przejadą na nową jezdnię przez przewiązkę zlokalizowaną za węzłem, a na granicy miasta zjadą na właściwą jezdnię drogi nr 631. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca roku.

W poniedziałek, 4 września ok. godz. 22.00 zamknięta dla ruchu zostanie zachodnia jezdnia ul. Rekruckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Marsa do wjazdu do Centrum Targowo-Kongresowego. Rozpocznie się przebudowa zamkniętej jezdni, a na tym odcinku ul. Rekruckiej możliwy będzie wyłącznie ruch jednokierunkowy – w stronę ul. Korkowej.

Objazd w przeciwnym kierunku zostanie poprowadzony do ul. Okularowej. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy września. Cała inwestycja zakończy się jesienią 2018 r.

