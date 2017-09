Poważne zmiany komunikacyjne

Wymiana nawierzchni na Targówku i Ursynowie to nie jedyne roboty drogowe, które spowolnią ruch na stołecznych drogach.

Drogowy zaplanowali dwie wymiany nawierzchni – na Targówku i Ursynowie. Od piątku, 8 września od godz. 22.00 do poniedziałku, 11 września do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ciąg ulic Swojska – Janowiecka na odcinku od ul. Jesiotrowej do granicy miasta. Zamknięte dla ruchu będzie również skrzyżowanie z ul. Jesiotrową.

Objazd wyłączonych z ruchu ulic zostanie poprowadzony ulicami: Księcia Ziemowita – gen. T. Rozwadowskiego – Radzymińska – Łodygowa.

Drugie frezowanie to prace na ul. Zatorze. To będzie nietypowa wymiana nawierzchni bo drogowcy będą pracowali tylko nocami. W trzy kolejne noce, z 11 na 12 z 12 na 13 i z 13 na 14 września w godz. 22.00 – 6.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Zatorze pomiędzy ul. Wyczółki a Otomańską. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Poleczki – Wirażowa – Cybernetyki – Obrzeżna – Kłobucka.

Zmiany w ruchu planowane są także przy miejskich inwestycjach – na budowie ul. Marynarskiej, Lazurowej i Trasy Świętokrzyskiej.

Od piątku, 8 września od godz. 18.00 do niedzieli, 10 września do godz. 18.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Postępu pomiędzy Marynarską a skrzyżowaniem z wjazdami na teren okolicznych biurowców. Nie będzie można dojechać do ul. Marynarskiej od Domaniewskiej. Natomiast jadący od strony ul. Cybernetyki na skrzyżowaniu z ul. Marynarską będą musieli skręcić w prawo lub w lewo. Objazd zamkniętego fragmentu ul. Postępu zostanie poprowadzony ulicami Domaniewską i Wołoską. Utrudnienia związane są z demontażem fragmentu torowiska tramwajowego i przebudową ciepłociągu. Taka organizacja ruchu zostanie wprowadzona również w kolejny weekend, 16-17 września.

W piątek, 8 września ok. godz. 21.00 planowana jest zmiana organizacji ruchu na ul. Lazurowej. Ruch na odcinku pomiędzy ul. Sterniczą a Górczewską zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię zachodnią. Istniejąca jezdnia zostanie wyłączona z ruchu i rozpocznie się jej przebudowa. Za skrzyżowaniem z ul. Sterniczą w pasie dzielącym została wykonana przewiązka, przez którą kierowcy przejadą na nowo wybudowaną jezdnię. Na właściwą jezdnie wrócą przed skrzyżowaniem z ul. Górczewską. Na całym odcinku będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Na skrzyżowaniach z ulicami Siemiatycką, Człuchowską, Batalionów Chłopskich i Karabeli oraz S. Szobera wydzielone będą dodatkowe pasy do skrętu. Utrzymany będzie także dojazd do ulic E. Szwankowskiego i W. Doroszewskiego. Połączenia z ul. Lazurową nie będzie miała ul. K. Wyki – objazd zostanie poprowadzony do ul. Człuchowskiej i Karabeli.

Dodatkowo z powodu budowy kanalizacji zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia ul. Człuchowskiej pomiędzy ul. Lazurową a skrzyżowaniem z ulicami Karabeli i Rozłogi. Ruch w obydwu kierunkach zostanie skierowany na jezdnię północną. Ruch pieszych będzie możliwy częściowo po nowym chodniku po stronie zachodniej, a częściowo po istniejącym chodniku po stronie wschodniej. Na skrzyżowaniach z ulicami Siemiatycką, Człuchowską, Batalionów Chłopskich i Karabeli oraz S. Szobera wytyczone będą przejścia dla pieszych.

Od soboty 9 września wieczorem rozpocznie się remont ul. Miodowej i pl. Krasińskich. W pierwszym etapie prac plac budowy obejmie chodnik na pl. Krasińskich po stronie Sądu Najwyższego. Przystanek, na którym zatrzymują się autobusy jadące w kierunku Żoliborza będzie czynny. Dojście do niego będzie możliwe od pomnika Powstania Warszawskiego oraz od przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Długą. Od strony skrzyżowania z ul. Świętojerską będzie można dojść do wejścia na parking podziemny. Ponadto na jezdni wyłączony z ruchu zostanie jeden pas (wzdłuż krawężnika) w stronę ul. Bonifraterskiej.

Od wtorku, 12 września od ok. godz. 23.30 zamknięte dla ruchu zostanie skrzyżowanie ulic Sokolej i J. Zamoyskiego. Obecnie zamknięta dla ruchu jest ul. J. Zamoyskiego od Sokolej do K. Marcinkowskiego. Dodatkowo, od nocy z 12 na 13 września wyłączone z ruchu zostanie skrzyżowanie ulic Sokolej i J. Zamoyskiego. Dla autobusów utrzymana zostanie możliwość wyjazdu terenów błoni PGE Narodowego drogą wzdłuż nasypu kolejowego na ul. J. Zamoyskiego (i dalej w kierunku ul. Targowej).

Objazdy zamkniętego skrzyżowania zostaną poprowadzone ulicami: K. Marcinkowskiego – Targowa; Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – S. Okrzei; Targowa – ks. I. Kłopotowskiego. Utrudnienia związane są z przebudową skrzyżowania i włączeniem nowo budowanego odcinka ulicy pomiędzy ul. J. Zamoyskiego i Targową. Potrwają do końca października.

zw.com.pl