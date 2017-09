Zmiany na drogach

Drogowcy ułożą nową nawierzchnię na ul. Wiatracznej i 1 Sierpnia. Będą też zmiany w ruchu na Rekruckiej i Postępu.

Dwie ulice będą remontowane w najbliższy weekend – Wiatraczna i 1 Sierpnia. Początek prac w piątek 15 września o godz. 22.00, zakończenie w poniedziałek, 18 września o godz. 5.00.

Wiatraczna będzie zamknięta od ul. Grochowskiej do Szaserów wraz z ul. Zakole. Połączenia z ul. Wiatraczną nie będą miały ulice: Kobielska, Prochowa i Nizinna. Utrzymany będzie przejazd w ciągu ul. M. Paca oraz dojazd do posesji. Przejścia dla pieszych będą czynne, ale zwężone.

Objazd zostanie poprowadzony – ul. Grochowską i Międzyborską do al. Stanów Zjednoczonych oraz ulicami: Podskarbińską i J. Dwernickiego do ul. Szaserów.

Z kolei ulica 1 Sierpnia będzie nieprzejezdna od al. Krakowskiej do ul. Żwirki i Wigury. Połączenia z ul. 1 Sierpnia nie będą miały ulice: Strubiczów, Radarowa, Sulmierzycka, Ustrzycka i Solińska. Przejścia dla pieszych funkcjonowały będą naprzemiennie w miarę postępu robót.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Żwirki i Wigury – Racławicka – Mołdawska – W. Korotyńskiego lub Grójecka – al. Krakowska – F. Hynka.

Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone także na miejskich budowach. I tak, od piątku, 15 września od godz. 22.00 do niedzieli, 17 września do godz. 23.59 zamknięta dla ruchu będzie ul. Rekrucka na odcinku od skrzyżowania z ul. Marsa do wjazdu na teren Centrum Targowo-Kongresowego. Zamknięty będzie także przejazd dla rowerów przez ul. Rekrucką; przejście dla pieszych będzie czynne.

Objazd zostanie poprowadzony ul. Kościuszkowców i Korkową oraz Okularową. Na ul. Rekruckiej będzie układana ostatnia warstwa nawierzchni.

Także od piątku, 15 września od godz. 18.00 do niedzieli, 17 września wieczorem zamknięta dla ruchu będzie ul. Postępu pomiędzy Marynarską a skrzyżowaniem z wjazdami na teren okolicznych biurowców. Nie będzie można dojechać do ul. Marynarskiej od Domaniewskiej. Natomiast jadący od strony ul. Cybernetyki na skrzyżowaniu z ul. Marynarską będą musieli skręcić w prawo lub w lewo.

Objazd zamkniętego fragmentu ul. Postępu zostanie poprowadzony ulicami Domaniewską i Wołoską. Utrudnienia związane są z przebudową ciepłociągu.

