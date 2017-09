Robotnicy i biegacze zakorkują miasto

Wymiana nawierzchni ulic, ale także uliczne imprezy – przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej oraz 39. PZU Maraton Warszawski spowolnią ruch pojazdów w mieście.

W najbliższych dniach zakończy się remont nawierzchni na ul. Bartyckiej. Jednak tym razem drogowcy wezmą się za odcinek od ul. Figowej do Gościniec. Ulica będzie nieprzejezdna od piątku, 22 września od godz. 22.00 do poniedziałku, 25 września do godz. 4.00.

Połączenia z ul. Bartycką nie będą miały ulice Daktylowa, Cytrynowa, Rodzynkowa, Siekierkowska. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Czerniakowska - Trasa Siekierkowska (al. J. Becka) - Polska - Gościniec.

Zmianie ulegną trasy autobusów linii 108 i 167. Autobusy linii 108 od ul. Polskiej pojadą trasą: Gościniec - Gwintowa - Siekierki - Gościniec - Łososiowa - Nadrzeczna - Gościniec do ulicy Łososiowej. Autobusy linii 167 za ul. J. Gagarina pojadą ulicami Czerniakowską i Łazienkowską tylko do przystanku Torwar. Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z-8 kursująca na trasie Pl. Trzech Krzyży - Książęca - Rozbrat - Myśliwiecka - Szwoleżerów - Czerniakowska - Bartycka – Figowa. Doraźny remont ulicy ma przede wszystkim poprawić stan jezdni. Usuwane nierówności, zapadnięcia i wykruszenia, a jezdnia jest profilowana, tak aby usprawnić odpływ wody i ograniczyć tworzenie się kałuż.

Nowy asfalt pojawi się także na ul. M. Rodziewiczówny pomiędzy ul. Łukowską a Jubilerską. Nawierzchnia zostanie wzmocniona siatką ułożoną pomiędzy warstwami asfaltu. Wyremontowany zostanie także chodnik i zatoka postojowa - na chodniku będą płyty o wymiarach 50 na 50 cm, a w zatoce kostka. Początek prac w piątek o godz. 22.00, zakończenie w poniedziałek 25 września o godz. 4.00.

W piątek, 22 września od godz. 19.00 zaplanowany jest przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej. Rowerzyści wyruszą z pl. Zamkowego i przejadą następującymi ulicami: pl. Zamkowy, Miodowa, Senatorska, pl. Bankowy, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, pl. Inwalidów, A. Mickiewicza, pl. T.W. Wilsona, A. Mickiewicza, pl. Inwalidów, A. Mickiewicza, gen. W. Andersa, pl. Bankowy, Marszałkowska, Rondo R. Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, pl. S. Starynkiewicza, Al. Jerozolimskie, pl. A. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Rondo R. Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, Rondo gen. Ch. de Gaulle'a, Al. Jerozolimskie, al. 3 Maja, Most Józefa Poniatowskiego, al. J. Poniatowskiego, Rondo J. Waszyngtona, al. J. Poniatowskiego, Most Józefa Poniatowskiego, al. 3 Maja, Al. Jerozolimskie, Rondo gen. Ch. de Gaulle'a, Al. Jerozolimskie, Rondo R. Dmowskiego, Marszałkowska, pl. Konstytucji, L. Waryńskiego, Rondo Jazdy Polskiej, L. Waryńskiego, T. Boya- Żeleńskiego, pl. Unii Lubelskiej, Marszałkowska, pl. Konstytucji, Marszałkowska, Rondo R. Dmowskiego, Marszałkowska, pl. Bankowy, Senatorska, pl. Zamkowy.

W sobotę, 23 września na stadionie PGE Narodowym odbędzie się impreza „Roztańczony Narodowy". W godz. 17.00 – 20.00 wyłączony z ruchu indywidualnego za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Księcia Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych.

Po zakończeniu koncertu policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu Mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy Rondem gen. Ch. de Gaulle'a a Rondem J. Waszyngtona.

W niedzielę, 24 września w godz. 9.00 – 16.00 odbędzie się 39. PZU Maraton Warszawski. W czasie maratonu wyłączonych z ruchu samochodowego będzie kilkanaście ulic, wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Ulice będą zamykane dla ruchu w miarę przemieszczania się biegaczy.

Maratończycy wystartują z pl. Trzech Krzyży i pobiegną ulicami: Al. Ujazdowskie (obydwie jezdnie zamknięte od ok. godz. 8.30), pl. Na Rozdrożu, al. J.Ch. Szucha, pl. Unii Lubelskiej, Puławska (jezdnia w kierunku Ursynowa będzie otwarta przez cały czas, od ok. godz. 8.35 na jezdni w kierunku centrum na odcinku L. Idzikowskiego – Goworka utrzymany będzie tylko jeden pas ruchu), Bukowińska, Rolna, al. Komisji Edukacji Narodowej (jezdnia w stronę Lasu Kabackiego czynna przez cały czas, jezdnia w stronę centrum wyłączona z ruchu na odcinku od ul. I. Gandhi do ul. Dolina Służewiecka od ok. godz. 8.47), I. Gandhi, J. Rosoła (jezdnia w kierunku Lasu Kabackiego na odcinku I. Gandhi – F. Płaskowickiej od ok. godz. 8.52), F. Płaskowickiej, Nowoursynowska, Kokosowa, Orszady, Prymasa A. Hlonda, Al. Rzeczpospolitej (wyłączony z ruchu zostanie wjazd od strony al. Wilanowskiej), Jana III Sobieskiego (od ok. godz. 9.08 na odcinku al. Wilanowska – ul. Nałęczowska wyłączona z ruchu będzie jezdnia w stronę Wilanowa; na odcinku ul. Nałęczowska – al. W. Witosa wyłączona z ruchu jezdnia w stronę centrum), al. W. Witosa (z ruchu będzie wyłączony dojazd od ul. Jana III Sobieskiego do Czerniakowskiej), Czerniakowska (od ok. godz. 9.24 wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku Wilanowa na odcinku J. Gagarina – al. W. Witosa), J. Gagarina (od ok. godz. 9.27 zamknięta jezdnia w kierunku ul. Belwederskiej), Łazienki Królewskie, Agrykola, Szwoleżerów, Czerniakowska (jezdnia w kierunku Wilanowa, jeden pas ruchu będzie przejezdny dla autobusów), Łazienkowska, Rozbrat, L. Kruczkowskiego, Zajęcza, Most Świętokrzyski (od ok. godz. 9.45 zamknięta jezdnia w stronę Śródmieścia), Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie (obydwie jezdnie zamknięte od ok. godz. 9.50), Ratuszowa, Namysłowska, S. Starzyńskiego (jezdnia w kierunku Ronda Żaba), Most Gdański (jezdnia w kierunku Pragi zamknięta od ok. godz. 10.00), Z. Słomińskiego (obydwie jezdnie), Międzyparkowa, Bonifraterska, Muranowska (jezdnia w kierunku Woli), gen. W. Andersa, A. Mickiewicza (obydwie jezdnie), pl. T.W. Wilsona, Z. Krasińskiego (jezdnia w kierunku Wisłostrady zamknięta od ok. godz. 8.48), Gwiaździsta, Wisłostrada (jezdnia w kierunku Wilanowa) do mety zlokalizowanej na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Z uwagi na organizację startu maratonu okolice pl. Trzech Krzyży będą wyłączone z ruchu od ok. godz. 5.00 do ok. godz. 10.30. Natomiast zachodnia jezdnia Wisłostrady będzie zamknięta od ok. godz. 8.50 do ok. godz. 15.30. Głównemu biegowi będzie towarzyszył bieg na 5 km. Jego uczestnicy wystartują o godz. 9.00 z ul. Konwiktorskiej.

W związku z organizacją startu ulica ta będzie zamknięta dla ruchu w godz. 6.00 – 10.00). Uczestnicy przebiegną ulicami: Muranowska, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, pl. T.W. Wilsona, Z. Krasińskiego, Wisłostrada do mety przy Multimedialnym Parku Fontann.

