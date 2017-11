Remonty ulic spowodują korki

Wymiana nawierzchni jezdni w Wawrze, zmiany na budowie metra na Woli oraz kolejny etap budowy południowej obwodnicy spowodują zmiany organizacji ruchu. Trasy zmienią autobusy i tramwaje.

autor: Darek Golik źródło: Fotorzepa Korki +zobacz więcej

Zarząd Dróg Miejskich będzie kontynuował wymianę nawierzchni na ul. Walcowniczej – od ul. Patriotów do Bystrzyckiej wraz z rondem na ul. Patriotów po wschodniej stronie torów kolejowych. Dodatkowo ułożona będzie ostatnia warstwa nawierzchni na odcinku od ul. Narcyzowej do Petunii.

Ulica Walcownicza będzie zamknięta od piątku, 24 listopada od godz. 22.00 do poniedziałku, 27 listopada do godz. 4.00 od ul. Patriotów do Bystrzyckiej oraz od ul. Narcyzów do Petunii. Połączenia z ul. Walcowniczą nie będzie miała ul. Kędzierzyńska i Czekanowska. Objazd zostanie poprowadzony zachodnią jezdnią ul. Patriotów (jadący do centrum powinni zjechać na nią przez przejazd przy stacji PKP Michalin, a na wschodnią jezdnię wrócą przy ul. Szafirowej) do ul. Izbickiej.

W weekend wykonawca II linii metra planuje wprowadzać zmiany w organizacji ruchu na ul. Górczewskiej na wysokości Parku Moczydło. W tym rejonie czyli pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ul. Deotymy, wyłączona z ruchu jest północna jezdnia, a ruch w obydwu kierunkach odbywa się jezdnią południową. W tym miejscu trwa budowa wentylatorni metra oraz łącznika pomiędzy tunelami.

W weekend 24-26 listopada wykonawca robót zmieni organizację ruchu. W kierunku al. Prymasa Tysiąclecia nadal będą dwa pasy ruchu. Natomiast w stronę ul. Deotymy będzie jeden pas. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do początku 2018 r.

W niedzielę 26 listopada Tramwaje Warszawskie będą naprawiały odcinek torowiska na ul. Puławskiej. Dlatego tramwaje nie będą jeździły ul. Puławską pomiędzy pl. Zbawiciela a ul. J.P. Woronicza. Linie 14 i 18 zostaną zawieszone a tramwaje linii 4, 10, 31 i 35 pojadą trasami zmienionymi. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi zastępczą linię autobusową Z-4 pomiędzy pl. Konstytucji a stacją metra Wilanowska (w obydwu kierunkach).

W poniedziałek, 27 listopada ok. godz. 13 budowniczowie Południowej Obwodnicy Warszawy zamkną przejazdu ul. Mozaikową od ul. Szafirowej do Brodnickiej. Zamknięte dla ruchu zostaną również ulice Tuberozy i Deptak w pobliżu ul. Mozaikowej.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Szafirowa – Patriotów – Bysławska. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać przez tydzień. W tym czasie wykonawca ma przebudować kolizje z instalacjami podziemnymi. Na początku grudnia ruch w ciągu ul. Mozaikowej ma być przywrócony.

W późniejszym czasie możliwe będą tymczasowe wstrzymania ruchu. Na ul. Mozaikowej zbudowany zostanie wiadukt, którym kierowcy przejadą nad budowaną Południową Obwodnicą Warszawy (ul. Mozaikowa będzie miała połączenie z obwodnicą). Z tego powodu w 2018 r. planowane jest zamknięcie ul. Mozaikowej na ok. trzy miesiące.

