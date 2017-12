Weekendowe zmiany na drogach

Drogowcy planują zmiany ruchu drogowym i komunikacji miejskiej na Woli, Mokotowie, Bemowie i w Rembertowie.

źródło: materiały prasowe Utrudnienia związane z budową nowej trasy, są szczególnie odczuwalne w Wawrze +zobacz więcej

Trwa remont ul. Gniewkowskiej – ulica jest zamknięta dla ruchu od ul. Mszczonowskiej do ul. J.K. Ordona. Objazd został poprowadzony ulicami Połczyńską i Jana Kazimierza.

Planowany termin zakończenia prac to poniedziałek 10 grudnia. W listopadzie nowy asfalt pojawił się na odcinku ulic Potrzebnej i Gniewkowskiej pomiędzy dwoma przejazdami kolejowymi. W planach jest remont pozostałego odcinka ul. Gniewkowskiej, który jest w najgorszym stanie technicznym. Doraźny remont jest wstępnie zaplanowany na przyszły rok i odbędzie się przy udziale finansowym firm budowlanych korzystających z tej ulicy.

Planowana jest także przebudowa ul. Jana Kazimierza. Projekt kompleksowej przebudowy powstanie w 2018 r., tak aby na początku 2019 r. można było przeprowadzić roboty budowlane.

Na Woli remontowane będą jeszcze ul. Ogrodowa i Ciepła. Prace rozpoczną się w piątek, 8 grudnia od godz. 22.00 i potrwają do poniedziałku, 11 grudnia do godz. 4.00. Ulica Ogrodowa będzie zamknięta od ul. B. Dobrzańskiego do al. Jana Pawła II (objazd al. „Solidarności") a Ciepła od ul. Krochmalnej do al. Grzybowskiej (objazd al. Jana Pawła II lub ul. Żelazną).

Od piątku, 8 grudnia od godz. 22.00 do niedzieli, 10 grudnia wieczorem zamknięta dla ruchu będzie ul. Belgijska za skrzyżowaniem z ul. Puławską. Możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji. Dzielnica Mokotów wyremontuje nawierzchnię jezdni, wymieni krawężniki i chodniki.

Od 8 do 15 grudnia zamknięta dla ruchu będzie al. Komandosów na odcinku od ul. Klasztornej do ul. Dowódców. Utrzymany będzie skręt z al. Komandosów w ul. Klasztorną, ale na tej ostatniej ulicy będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę ul. E. Bocheńskiego „Dubańca". Zamknięte będzie skrzyżowanie z ul. Dowódców i E. Bocheńskiego „Dubańca". Na ul. Jaworzniaków (pomiędzy al. Komandosów a E. Bocheńskiego „Dubańca") zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu – w kierunku torów kolejowych. Objazdy zamkniętego odcinka al. Komandosów zostaną poprowadzone ulicami: Wspólna – Korkowa – Rekrucka – Marsa – al. gen. A. Chruściela „Montera" lub J.U. Niemcewicza – 1 Praskiego Pułku – Cyrulików. Utrudnienia związane są z remontem odwodnienia jezdni.

Od piątku, 8 grudnia od godz. 23.00 do poniedziałku, 11 grudnia do godz. 5.00 zwężona będzie ul. gen. S. Kaliskiego przy skrzyżowaniu z ul. W. Gąsiorowskiego. W rejonie skrzyżowania ulic gen. S. Kaliskiego i W. Gąsiorowskiego będą prowadzone prace związane z budową sieci ciepłowniczej. Roboty zostały podzielone na dwa etapy. W obydwu wyłączona z ruchu będzie połowa szerokości jezdni ul. gen. S. Kaliskiego.

Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się wahadłowo na pozostałej części jezdni. W pierwszym etapie (do końca soboty, 9 grudnia) wyjazd z ul. W. Gąsiorowskiego będzie możliwy tylko w lewo w kierunku ul. Radiowej.

zw.com.pl