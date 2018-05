Te drogi będą utwardzone

Kilkanaście stołecznych lokalnych ulic zyska w tym roku utwardzoną nawierzchnię.Mamy listę.

źródło: materiały prasowe Utrudnienia związane z budową nowej trasy, są szczególnie odczuwalne w Wawrze +zobacz więcej

W tym roku wytypowanych do utwardzenia jest 19 ulic o łącznej długości ok. 7 km, co będzie kosztowało ponad 6 mln zł. Ulice zgłaszają dzielnice. Drogi muszą posiadać kategorię drogi publicznej gminnej, a utwardzenie ich polega na pokryciu pasa drogi gruntowej utwardzoną nawierzchnią betonową lub asfaltową, bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników itp.

W ten sposób można szybko poprawić dojazd do posesji i osiedli, które wcześniej były przy drogach gruntowych słabej jakości. Zgłoszone drogi są weryfikowane, m.in. pod względem własności terenu, szerokości, długości, usytuowania obiektów użyteczności publicznej, warunków gruntowych a także, czy w ciągu najbliższych kilku lat nie są na nich planowane inwestycje np. budowa wodociągu czy oświetlenia, które wymagałyby ingerencji w ułożoną nawierzchnię.

Wykonawcą jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Część dróg jest utwardzana asfaltem na podbudowie z kruszywa a część, np. Makowska na Pradze-Południe, gdzie już zaczęły się prace, technologią betonu wałowanego RCC.

Oto lista ulic do utwardzenia: Ciekawa, Dudziarska, Foliałowa, Fortel, Henryka Brodatego, Inowłodzka, Jarzębinowa, Lubuska, Makowska, Paderewskiego, Pastuszków, Raciborska, Radoszycka, Rejowiecka, Rembertowska, Ruczaj, Struga, Szamotulska, Szeroka

zw.com.pl