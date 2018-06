Ulica Lewartowskiego odnowiona

Więcej miejsc postojowych, szerszy pas zieleni to efekty zakończonego remontu ul. Lewartowskiego.

Remont prowadzony był dwuetapowo na odcinku od ul. Karmelickiej do ul. Zamenhofa. W pierwszej kolejności powstała zatoka do parkowania prostopadłego z 30 dodatkowymi miejscami. To znacznie zwiększyło przepustowość ulicy.

Drugi etap objął poszerzenie terenu zieleni. Zasadzono 1820 krzewów – wśród nich cisy oraz róże. Chodniki, o łącznej powierzchni ok. 1900 m kw, wykonano z płyt betonowych. W ramach remontu zmodernizowano również system odprowadzania wody, a także zainstalowano nowoczesne oprawy typu LED na trzynastu latarniach.

Pierwsze prace projektowe związane z remontem ul. Lewartowskiego rozpoczęły się już w 2011 r. Koncepcja od początku wzbudzała wiele emocji. Część mieszkańców upatrywała w niej rozwiązania licznych problemów komunikacyjnych, wynikających z bliskiego sąsiedztwa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Krążenie w poszukiwaniu wolnych miejsc oraz niebezpieczne manewrowanie wokół autokarów pozostawionych na wąskiej ulicy (czasem nawet z włączonymi silnikami) znacznie utrudniały codzienne funkcjonowanie. Odmienne zdanie prezentowały osoby obawiające się zwiększenia ruchu samochodowego oraz wpływu remontu na otaczającą zieleń.

Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł ponad 1,3 mln zł. Za realizację remontu odpowiadał Zarząd Terenów Publicznych.

