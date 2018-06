Drogowcy zamykają ulice

W weekend drogowcy ułożą nową nawierzchnię na Kijowskiej. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona również na ul. L. Berensona i w al. J. Becka.

W weekend Zarząd Dróg Miejskich wymieni nawierzchnię ul. Kijowskiej. Od piątku, 22 czerwca, od godz. 23 do poniedziałku, 25 czerwca, do godz. 4 zamknięte dla samochodów będą obydwie jezdnie. Zmiany obowiązywać będą od skrzyżowania z ul. Markowską (możliwy będzie skręt w tę ulicę i wyjazd z niej) do Trasy Świętokrzyskiej (jezdnia wschodnia będzie zamknięta dla samochodów do Dworca Wschodniego, a jezdnia zachodnia od ul. Objazdowej). Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Naczelnikowską, Radzymińską i Ząbkowska.

Dojazd do Dworca Wschodniego możliwy będzie tylko od ul. Lubelskiej. Przejścia dla pieszych przez ul. Kijowską przy Dworcu Wschodnim będą zamykane naprzemiennie.

Autobusy linii: 120, 123, 140, 156, 169, 738, N02, N03 i N71 zostaną wycofane z pętli Dw. Wschodni (Kijowska) i skierowane na trasy objazdowe. Linie: 120, 140, 169, 738 i nocnej N02 będą kursowały ulicami: Targowa – J. Zamoyskiego – Lubelska do przystanku Dw. Wschodni (Lubelska). Do tego samego przystanku dojadą również linie nocne N03 i N71. Autobusy linii 123 pojadą ulicami Zamoyskiego i Sokolą do przystanku Metro Stadion Narodowy (wrócą ulicami: Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście – Sokola). Linia 156 pojedzie objazdem ulicami: Objazdowa – Kawęczyńska – Ząbkowska – Markowska – Kijowska – Targowa – Zamoyskiego – Sokola – Metro Stadion Narodowy (powrót: Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście – Sokola – Zamoyskiego – K. Marcinkowskiego – Targowa – Kijowska).

Również w piątek ok. godz. 23.00 zostanie wprowadzona zmiana w ruchu na ul. L. Berensona. To kolejny etap przebudowy ul. Głębockiej, która obejmuje także zmiany na skrzyżowaniach ul. L. Berensona z ulicami Głębocką i Kąty Grodziskie (tu powstanie rondo). Z tego powodu do końca wakacji na ul. L. Berensona od ul. Kąty Grodziskie do skrzyżowania z ul. Głębocką będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – wyłącznie w stronę ul. Głębockiej.

Tego samego dnia, ok. godz. 22.00, zostaną wprowadzone zmiany na budowanej ul. Czerniakowskiej bis. Wówczas rozpoczną się prace przy przebudowie układu drogowego skrzyżowania z Trasą Siekierkowską. Zamknięta dla samochodów zostanie jezdnia łącząca al. J. Becka (Trasę Siekierkowska) z ulicami Polską i Antoniewską. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Gościniec – Bartycka – Czerniakowska; Antoniewska – R. Statkowskiego – Gołkowska lub do ul. Augustówka. Zmiany potrwają do końca sierpnia.

Od wtorku, 26 czerwca, zamknięta dla samochodów zostanie ul. Zgrupowania AK „Kampinos" pomiędzy ul. Książąt Mazowieckich a wyjazdem z węzła Młociny. Objazd zamkniętego odcinka będzie poprowadzony al. gen. M. Wittek. Utrudnienia związane są z budową kanalizacji i potrwają do 10 lipca.

zw.com.pl