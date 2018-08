Wakacyjne remonty na półmetku

Drogowcy zrealizowali już 20 poważnych remontów dróg zaplanowanych na czas wakacji. Które drogi zmienią jeszcze swoją nawierzchnię?

- Za nami już ponad dwadzieścia dużych remontów. Wśród nich tak ważne arterie jak Powsińska, Bronisława Czecha czy Popularna. Na tym jednak nie koniec – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

W tym roku w Warszawie zrealizowano już 23 remonty dróg. Oznacza to, że nową nawierzchnię ma ponad 210 tysiącach m kw tras. Wartość wykonanych prac przekracza 54 mln złotych. Dzięki temu kierowcy mogą już jeździć po nowym równym asfalcie na takich ulicach jak m.in.: Wał Miedzeszyński, Kijowska, Słomińskiego, Popularna czy Międzyborska. Dodatkowo nowa nawierzchnia jest każdorazowo wzmacniana specjalną siatką, która znacznie wydłuża trwałość wykonanego remontu.

– Za nami połowa remontowego sezonu. W drugiej czekają nie mniej ważne projekty. Jednym z najważniejszych będą prace na ulicy Wiertniczej, ale pracować będziemy też na Starzyńskiego czy Połczyńskiej – deklaruje Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Planowane jest frezowanie ulicy Wiertniczej na całej jej długości, czyli od ulicy Nałęczowskiej do alei Wilanowskiej. Będzie to drugi co do wielkości i jednocześnie najdroższy z dotychczasowych tegorocznych remontów. Zarówno ul. Powsińska i Wiertnicza to jeden ciąg o rekordowej długości remontu. Za kwotę ok. 15 mln złotych wymienionych zostanie ponad 37,5 tysiąca m kw nawierzchni.

W planach są następne remonty. Nowej nawierzchni możemy spodziewać się na takich ulicach jak m.in.: Browarna, Ordona, Jagiellońska, Starzyńskiego, Połczyńska, Łukowska, Potrzebna, Czołowa czy Popularna.

Weekendowe remonty dróg to nie wszystko. Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich remontują też chodniki i budują drogi dla rowerów. Stawiają także nowe sygnalizacje świetlne na niebezpiecznych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, wymieniają oświetlenie ulic i doświetlają przejścia dla pieszych.

Obecnie trwają przebudowy ulic Miodowej, Lindleya i Podleśnej.

zw.com.pl