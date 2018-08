Problemy na Podleśnej

W weekend drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich będą kontynuowali prace na ul. Podleśnej.

To już przedostatni etap remontu tej ulicy. We wcześniejszych drogowcy wyremontowali podbudowę jezdni i wymienili krawężniki. Wyznaczone zostały też nowe przejścia dla pieszych. Teraz pozostało już tylko ułożenie kolejnych warstw asfaltu.

W związku z tymi pracami jezdnia od ul. Gwiaździstej do ul. Klaudyny będzie wyłączona z ruchu od piątku, 24 sierpnia, od godz. 22.00 do niedzieli, 26 sierpnia, do godz. 4.00. Prace będą prowadzone także na skrzyżowaniu z ul. Klaudyny. W ramach tego etapu zostanie ułożona warstwa wyrównawcza i wiążąca. Ze względu na technologię prac – m.in. konieczność pozostawienia do wyschnięcia nowo ułożonych warstw nawierzchni – roboty muszą być wykonywane całą dobę.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Gwiaździsta – Potocka – J. Słowackiego – Marymoncka. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 121, 157, 181 i nocnej N46.

W ostatnim etapie inwestycji, planowanym na kolejny weekend, zostanie ułożona ostatnia warstwa asfaltu na całej długości ulicy – od ul. Gwiaździstej do ul. Marymonckiej. W następnych tygodniach będą trwały jeszcze drobne prace, m. in. przy chodnikach i przystankach.

zw.com.pl