Problemy drogowe na Lindleya

W sobotę wieczorem drogowcy otworzą ul. Lindleya na odcinku od ul. Koszykowej do Nowogrodzkiej, ale jednocześnie wstrzymają ruch na fragmencie drogi prowadzącym do Al. Jerozolimskich.

W sobotę rozpocznie się drugi etap prac, w którym zamknięty będzie fragment ul. Lindleya od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej wraz z fragmentem drogi za skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką. Otwarty zostanie wjazd na ul. Lindleya z ul. Koszykowej – nie będzie jednak przejazdu do Nowogrodzkiej, będzie można jedynie dojechać do szpitala. Utrzymany będzie przejazd w ciągu ul. Nowogrodzkiej.

Na tej ostatniej ulicy, na odcinku w kierunku ul. T. Chałubińskiego, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy i przeorganizowane parkowanie. W kolejnym etapie prac wyłączone z ruchu będzie również skrzyżowanie ulic Lindleya i Nowogrodzkiej. Do tego czasu wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu, który wprowadza ruch dwukierunkowy na ul. Starynkiewicza na czas remontu skrzyżowania.

Zakres prac na ul. Lindleya zakłada m.in. wymianę podbudowy jezdni i ułożenie nowego asfaltu. Dotychczas wyremontowany został także chodnik po stronie szpitala, a po stronie parku pojawił się już nowy trotuar, który ułatwi dojście do miejsc postojowych. Na wysokości wejścia do szpitala będzie wytyczone nowe przejście dla pieszych z azylem.

W sobotę, 8 września, o godz. 19 wykonawca przenosi prace na kolejny odcinek – pomiędzy ul. Nowogrodzką a Al. Jerozolimskimi. Ten fragment zostanie zamknięty dla ruchu do 27 października.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: T. Chałubińskiego – Koszykową – pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie.

zw.com.pl