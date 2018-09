Poważne zmiany komunikacyjne

W weekend drogowcy będą kontynuowali frezowanie ul. Augustówka, a budowniczowie metra wydobędą drugą tarczę TBM. To nie jedyne problemy z jakimi będą mieli do czynienia kierowcy.

W związku z pracami ciepłowniczymi od czwartku, 13 września, zamknięta dla ruchu jest ul. Malborska pomiędzy ul. A. Kowalskiego a Głębocką. Objazd został poprowadzony ulicami L. Kondratowicza i św. Wincentego. Utrudnienia potrwają do 21 września. Autobusy linii 120 i nocnej N11 jadą objazdem wytyczonym ulicami Gilarską – św. Wincentego – Głębocką. Natomiast linia 240 kursuje ulicami L. Kondratowicza i św. Wincentego.

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich w ubiegłym tygodniu wykonali pierwszy etap frezowania ulicy Augustówka. Nową nawierzchnię zyskał odcinek od ul. R. Statkowskiego do ul. Zawodzie. Na weekend zaplanowany jest drugi etap wymiany nawierzchni tej ulicy.

Od piątku, 14 września, od godz. 22.00 do poniedziałku, 17 września, do godz. 4.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. Zawodzie do ul. Powsińskiej. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Augustówka - R. Statkowskiego - Gołkowska do ul. Powsińskiej oraz Augustówka - R. Statkowskiego - św. Bonifacego do ul. Powsińskiej. Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie. Swoje trasy zmienią autobusy linii 108, 163 i N31.

W weekend zostanie wydobyta na powierzchnię tarcza TBM Maria, która przez ostatnie miesiące drążyła tunel II linii metra na Woli. Z tego powodu od piątku, 14 września, od ok. godz. 23.00 do niedzieli, 16 września, wieczorem zamknięta będzie jezdnia ul. M. Kasprzaka w kierunku centrum na odcinku od ul. J. Korczaka do Karolkowej.

Jadący od strony al. Prymasa Tysiąclecia na skrzyżowaniu z ul. Skierniewicką będą mogli skręcić w lewo lub pojechać prosto – utrzymany będzie dojazd do ul. J. Korczaka. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: al. Prymasa Tysiąclecia – Wolska – al. „Solidarności" – Towarowa; Skierniewicka – Wolska – al. Solidarności" – Towarowa lub Skierniewicka – Siedmiogrodzka do ul. Grzybowskiej lub ul. Karolkowej.

Autobusy linii 105, 109, 155, 171, 179, 190 i 255 oraz nocnych N45 i N95 (tylko w kierunku krańców: Rondo Daszyńskiego/Browarna, Dw. Centralny, Torwar, Konwiktorska, CH Marki) pojadą objazdem ulicami Skierniewicką, Siedmiogrodzką i Karolkową.

W niedzielę, 16 września, na placu budowy podziemnej kolei przy ul. M. Kasprzaka, u zbiegu z Karolkową, każdy będzie miał szansę stanąć oko w oko z potężnymi maszynami, które wydrążyły tunele II linii metra na Woli. W godz. 13.00-16.00 uczestnicy dnia otwartego będą mogli z bliska zobaczyć i dotknąć czoła tarcz TBM Krystyna i Maria, a także zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Na miejsce wydarzenia najlepiej przyjechać Warszawskim Transportem Publicznym.

