Drogowcy zmienią ruch pojazdów

W weekend nową nawierzchnię zyska fragment ul. Wiertniczej. Prace prowadzić będą również tramwajarze. Kierowców czekają też zmiany na ul. Strażackiej.

Na weekend warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich zaplanowali wymianę nawierzchni ul. Wiertniczej. To już ostatni etap remontu. Od piątku, 5 października, od godz. 22.00 do poniedziałku, 8 października, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie wschodnia jezdnia tej drogi na odc. od ul. Ostrej do Augustówka. Połączenie z ul. Wiertniczą straci ul. Łowcza. Zostanie utrzymana przejezdność na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza, Augustówka, Powsińska, Nałęczowska.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: al. Wilanowską, Jana III Sobieskiego i Nałęczowską. Na zamkniętym odcinku zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Autobusy linii: 131 (w kierunku Centrum) oraz 180 zostaną skierowane na trasy objazdowe prowadzące ulicami: al. Wilanowska, Jana III Sobieskiego, Nałęczowska.

Przez dwa kolejne weekendy tramwajarze będą pracować przy remoncie torów w rejonie ul. Nocznickiego. Od piątku od ok. godz. 23.00 do poniedziałku, 8 października, do ok. godz. 4.00 remontowany będzie przejazd przez torowisko w północnej części ronda przy zjeździe na pętlę Młociny. Nie będzie możliwości skrętu z ul. Kasprowicza w lewo – w ul. Nocznickiego. Zamknięty odcinek będzie można objechać ulicami Przy Agorze, Marymoncką, al. gen. Marii Wittek i dalej do ul. T. Nocznickiego.

Tramwaje linii 11, 33 oraz N41 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Uruchomiona zostanie również linia zastępcza Z33 na trasie: Metro Młociny – Nocznickiego – Wólczyńska – Al. Reymonta – Broniewskiego – Park Olszyna.

Od soboty, 6 października, od godz. 22.00 zamknięty zostanie wyjazd z ul. Strażackiej na ul. Żołnierską w kierunku ul. Marsa. Kierowcy chcący pojechać z ul. Strażackiej w kierunku ul. Marsa powinni pojechać na węźle w kierunku Zielonki i zawrócić na węźle Czwartaków. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 23 października.

Autobusy linii 143 w kierunku krańca GUS zostaną skierowane na trasę objazdową: Strażacka – rondo Granzowa – przejazd kolejowy – Chełmżyńska.

