Remonty drogowe w stolicy

W weekend nową nawierzchnię otrzyma jezdnia ul. Kołowej na Targówku. Szybkie remonty przejdą tez ulice Z. Jórskiego, Strąkowa i Pawia, ale mnie tylko.

Trzeba zachęcić mieszkańców do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego

W nocy z 13 na 14 listopada rozpoczęła się przebudowa północnej jezdni ul. Leszno. Roboty obejmują odcinek drogi pomiędzy ul. Okopową a Młynarską. Oprócz remontu chodników i jezdni, wymiany latarni i sygnalizacji świetlnej realizowana jest również przebudowa odwodnienia ulicy, a także budowa całkiem nowej infrastruktury rowerowej.

W czasie prac zamknięta dla ruchu jest północna jezdnia ul. Leszno i Górczewskiej na odcinku od ul. Okopowej do Płockiej. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się drugą jezdnią.

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich wymienią w weekend nawierzchnię jezdni ul. Kołowej na Targówku. Roboty obejmą 240-metrowy odcinek od ul. św. Wincentego do Handlowej. Prace rozpoczyna się w piątek, 16 listopada, około godziny 22.00 i potrwają do niedzieli, 18 listopada, do godzin porannych.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Radzymińska – Gorzykowska – Handlowa lub św. Wincentego – Oszmiańska – Witebska – M. Ossowskiego. Połączenie z ul. Kołową straci ul. Gościeradowska.

W czasie remontu autobusy linii 156 będą kursowały ulicami Trocką i Borzymowską. Linie 162 i 256 pojadą ulicami Radzymińską i Trocką, a linie 212 i nocna N02 będą jeździły objazdem ulicami: św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Radzymińska – Gorzykowska – Handlowa – M. Ossowskiego (powrót: M. Ossowskiego – Barkocińska – Myszkowska – Gorzykowska). Linia nocna N62 będzie kursowała ulicami św. Wincentego i Borzymowską. Kursowanie linii 262 będzie zawieszone.

Również w weekend swoje ulice będą remontowały dzielnice. Targówek wymieni nawierzchnię ul. Z. Jórskiego. Od piątku, 16 listopada, od godz. 22.00 do niedzieli, 18 listopada, do godz. 24.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek tej drogi od ul. Samarytanka do Władysława Łokietka. Wyłączone z ruchu będzie również skrzyżowanie z ostatnią z wymienionych. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Mrozowska – Fantazyjna – Uranowa. Swoje trasy zmienią autobusy linii 120 i nocnej N11.

Dzielnica Bemowo ułoży natomiast nową nawierzchnię na jezdni ul. Strąkowej. Od piątku, 16 listopada, od godz. 22.00 do poniedziałku, 19 listopada, do godz. 5.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. W. Pola do Znanej. Połączenie z ul. Strąkową stracą ulice Stroma i O. Boznańskiej. Objazd zostanie poprowadzony ulicami W. Pola – Człuchowska – Znana. Na czas robót na ul. Znanej zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu. Zmienią się trasy linii autobusowych. 129 zostanie skrócona do pl. Kasztelańskiego, 155 dojedzie ul. Jana Olbrachta do przystanku Znana, a linia 167 dotrze do przystanku Redutowa.

W weekend Tramwaje Warszawskie przeprowadzą naprawę torowiska tramwajowego na przejeździe przez ul. Obozową, przy skrzyżowaniu z ul. Magistracką. W sobotę i niedzielę,17 i 18 listopada, trasy tramwajów linii 20 i 35 zostaną skrócone do pętli Koło. Składy linii 23 pojadą ul. Wolską do pętli Cm. Wolski, a linia 24 będzie kursowała objazdem ulicami Połczyńską i Wolską. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-3 kursująca na trasie Nowe Bemowo – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – Leszno – Okopowa – al. „Solidarności" – Okopowa. W tym czasie kierowcy powinni korzystać z przejazdu w ciągu ul. Deotymy.

W niedzielę, 18 listopada, przez cały dzień obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się na ul. Marszałkowskiej na odcinku od pl. Zbawiciela w kierunku pl. Unii Lubelskiej. Natomiast w godz. 9.00-15.00 ulica będzie wyłączona z ruchu. Utrudnienia związane są z organizacją „Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych".

Od 20 do 24 listopada zamknięta dla ruchu będzie ul. Pawia, pomiędzy ul. Smoczą a budynkiem numer 32. Natomiast na odcinku od ul. J. Belottiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Objazd zamkniętego odcinka ulicy będzie prowadził ul. M. Anielewicza lub ul. Dzielną. Utrudnienia związane są z remontem nawierzchni jezdni.

zw.com.pl