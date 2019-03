Włodarzewska będzie jak nowa

Ruszają prace związane z przebudową ul. Włodarzewskiej.

Dzielnica Ochota przebuduje ul. Włodarzewską na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich.

Projekt przewiduje kompleksową modernizację ulicy, m.in. budowę nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową i odwodnieniem, chodników z płyt betonowych, wytyczenie kilkudziesięciu miejsc parkingowych i posadzenie zieleni, m.in. klonów, berberysów i krzewów różanych. Na bezpieczeństwo ruchu wpłyną m.in. wyspowe progi zwalniające, specjalnie wyprofilowane przystanki autobusowe z separatorem rozdzielającym pasy jezdni i wytyczenie przejść dla pieszych po obydwu stronach skrzyżowania z ul. Drawską. Projekt zmian powstał w ramach konsultacji z okolicznymi mieszkańcami.

Prace budowlane zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszym (od 5 marca) ruszą na odcinku od ul. Drawskiej do Zadumanej. W kolejnych etapach prace obejmą odcinki pomiędzy ulicami Usypiskową i Przy Parku, od ul. Przy Parku do Drawskiej i od Zadumanej do Al. Jerozolimskich.

Roboty będą realizowane przy wyłączeniu z ruchu połowy szerokości jezdni i zachowaniu ruchu jednokierunkowego w stronę Al. Jerozolimskich. Objazd w przeciwnym kierunku będzie odbywał się ulicami Łopuszańską i Grójecką lub Śmigłowca – Drawska – K. Dickensa. Ruch autobusów, ruch lokalny i dojazd do posesji, będą utrzymane przez cały czas poza wakacjami 2019 r., kiedy całkowicie zamknięty będzie odcinek pomiędzy ul. Zadumaną i Al. Jerozolimskimi. Ruch pieszych, w zależności od postępu robót, będzie odbywał się jedną stroną ul. Włodarzewskiej.

Wszystkie prace zakończą się pod koniec maja 2020 r.

