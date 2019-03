Poważne zmiany komunikacyjne

Na ul. Kąty Grodziskie przed skrzyżowaniem z ul. L. Berensona wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Rozpoczną się też prace na ul. Wynalazek.

W piątek, ok. godz. 22.00, jezdnia ul. Kąty Grodziskie przed skrzyżowaniem z ul. L. Berensona zostanie zwężona. Od tej pory, przez około cztery miesiące, w tym rejonie kierowców będzie obowiązywał ruch wahadłowy – jedną jezdnią, w obydwu kierunkach. Tymczasowe sygnalizatory świetlne pojawią się na ul. Kąty Grodziskie ok. 100 m przed skrzyżowaniem z ul. L. Berensona oraz na wlocie Berensona (jadąc od strony ul. Skarbka z Gór) – z tej ostatniej kierujący będą mogli skręcić w prawo w kierunku ul. Głębockiej lub w lewo w ul. Kąty Grodziskie. Taka organizacja ruchu umożliwi wykonawcy przebudowę instalacji podziemnych i oświetlenia.

Natomiast od poniedziałku od ok. godz. 22.00 zamknięta zostanie ul. Wynalazek przed skrzyżowaniem z ul. Marynarską. Wtedy rozpoczną się prace przy przebudowie wjazdu na skrzyżowanie. Do połowy kwietnia ul. Wynalazek i Marynarska nie będą miały połączenia. Objazd zostanie poprowadzony prosto ul. Marynarską do W. Rzymowskiego i dalej ul. Cybernetyki.

W piątek, 15 marca, w godz. 10.00-14.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej. Jego uczestnicy następnie przemaszerują ulicami: Marszałkowską, Al. Jerozolimskimi, Kruczą przed gmach Ministerstwa Energii.

W przypadku braku możliwości przejazdu tramwaje linii 7, 22 i 25 zostaną skierowane na objazdy przez ul. Towarową, mostem Śląsko-Dąbrowskim i al. „Solidarności". Trasa linii 9 i 24 po stronie Śródmieścia będzie kończyła się na pl. S. Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej tramwaje tych linii pojadą al. Zieleniecką, Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa-ZOO.

Linie: 4, 15, 18 i 35 będą kursowały objazdem ulicami Nowowiejską – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. Swoje trasy zmienią również autobusy linii: E-2, 107, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525, które będę kierowane na najbliższe przejezdne ulice.

W sobotę, 16 marca, w godz. 11.30-16.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne na ul. Krakowskie Przedmieście przy pomniku Mikołaja Kopernika, a następnie przemarsz ulicami: Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Mokotowska, Piękna, Wiejska przed Sejm RP. W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy linii: 107, 108, 111, 116, 118, 127, 128, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 195, 222, 503 i 518 zostaną skierowana objazdy.

