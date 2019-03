Zmiany na drogach

W nocy z soboty na niedzielę otwarte zostaną obie jezdnie ul. Żołnierskiej. W niedzielę zmieni się organizacja ruchu na przebudowywanej ul. Łodygowej.

Trzeba zachęcić mieszkańców do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego

30 marca ok. godz. 22.00 wykonawca przebudowy ul. Żołnierskiej wprowadzi duże zmiany w organizacji ruchu. Otwarte zostaną obie jezdnie na odcinku od granicy miasta do ul. Strażackiej. Uruchomiony będzie również węzeł z ul. Czwartaków – kierowcy pojadą obydwoma wiaduktami nad skrzyżowaniem i bocznymi jezdniami. Ulica Czwartaków odzyska również połączenie z ul. Żołnierską z możliwością wjazdu i wyjazdu w każdym kierunku.

Autobusy linii 199 i nocnej N24 wrócą na swoje podstawowe trasy przebiegające ulicami Czwartaków i I. Paderewskiego. Równocześnie wykonawca robót rozpocznie ostatnie prace przy konstrukcji jezdni ul. Strażackiej pod budowanym wiaduktem.

Na czas prac, od 31 marca do 26 kwietnia, w tym miejscu będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany za pomocą tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

31 marca, ok. godz. 22.00 zmieni się również organizacja ruchu na ul. Łodygowej, pomiędzy granicą miasta a ul. Klamrową. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się jezdniami serwisowymi. Tym sposobem kierowcy ominą plac budowy, a stara droga zostanie rozebrana i rozpocznie się budowa nowych pasów drogi.

Na odcinku od ul. Wolińskiej do Radzymińskiej układana jest już podbudowa pod południową część jezdni. W połowie kwietnia obydwie jezdnie na tym odcinku mają być już gotowe. Zakończenie całej inwestycji planowane jest w lipcu tego roku.

Do poniedziałku, 1 kwietnia, do ok. godz. 6.00, prace prowadzić będzie także dzielnica Targówek. Na budowie ronda, które powstaje u zbiegu ulic Bukowieckiej, Zamkowej i Klukowskiej, układana będzie nowa nawierzchnia. W tym czasie skrzyżowanie będzie całkowicie wyłączone z ruchu.

Objazd będzie prowadził ulicami: gen. T. Dąb-Rozwadowskiego – Księcia Ziemowita – Wierna.

