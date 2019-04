Spore zmiany na stołecznych drogach

Kierowcy pojadą nowymi wiaduktami ul. Marsa. Niebawem otwarte zostaną także Sokola, Strzelecka i Targowa. Ruszy też frezowanie Radzymińskiej.

26 kwietnia, ok. godz. 22.00 kierowcy pojadą nowo wybudowanymi estakadami w ciągu ul. Marsa. Otwarte zostaną dwa wiadukty nad torami kolejowymi (pomiędzy ulicami Chełmżyńską i Naddnieprzańską). Kierowcy będą mieli na razie do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Równocześnie udostępniona kierowcom zostanie estakada, dzięki której będzie można bezkolizyjnie pojechać z ul. Marsa (od strony Trasy Siekierkowskiej) w ul. Żołnierską.

Wykonawca przebudowy ul. Żołnierskiej skupi się teraz na pracach na węźle z ul. Strażacką. Od piątku, 26 kwietnia od ok. godz. 23.00 do poniedziałku, 29 kwietnia, rano będzie układał ostatnie warstwy nawierzchni na budowanym wiadukcie nad torami kolejowymi oraz jezdni przebiegającej pod nim.

W trakcie tych prac ul. Strażacka zostanie zamknięta pomiędzy ul. Stężycką a Zesłańców Polskich. Ruch ul. Żołnierską będzie odbywał się bez utrudnień. Objazdy zamkniętej ulicy zostaną poprowadzone ulicami Marsa – Chełmżyńska lub I. Paderewskiego – Czwartaków.

Na ul. Targowej w rejonie stacji Dworzec Wileński w czasie budowy metra powstał szyb, którym zostały wyjęte spod ziemi tarcze drążące tunele. Budowniczowie metra kończą swoje prace w tym rejonie i dzięki temu w czwartek, 25 kwietnia, ok. godz. 22.00 wróci ruch pomiędzy ulicami Wileńską i 11 Listopada. Otwarte zostaną jezdnia, chodniki i drogi dla rowerów. Na podstawowe trasy wrócą autobusy linii: 166, 169, 170, 338, N03, N14, N64 i będą się zatrzymywały na przystankach Inżynierska 02 i 06. Dobiegają końca również prace przy budowie stacji metra Szwedzka. We wtorek, 30 kwietnia, ok. godz. 12.00 otwarta będzie ul. Strzelecka za ul. Szwedzką.

Natomiast w poniedziałek, 29 kwietnia ok. godz. 21.00 otwarty zostanie fragment ul. Sokolej łączący ul. J. Zamoyskiego z Targową. Jadący od strony mostu Świętokrzyskiego będą mogli pojechać prosto do Targowej. Wygodniej będzie można także skręcić z ul. Targowej bezpośrednio w stronę mostu.

Przed Wielkanocą otwarta dla ruchu została północna jezdnia ul. Marynarskiej – ruch odbywa się już po obydwu jezdniach. Wykonawca musi jednak dokończyć prace i dlatego od piątku, 26 kwietnia od ok. godz. 7.00 do wtorku, 7 maja, nastąpią czasowe wyłączenia jednego z trzech pasów jezdni prowadzącej w kierunku ul. Żwirki i Wigury.

Natomiast od piątku, 26 kwietnia, od ok. godz. 18.00 do piątku, 10 maja, wykonawca będzie pracował przy konstrukcji jezdni i budowie kanalizacji na ul. Postępu. W tym czasie na ul. Postępu na odcinku pomiędzy budynkiem nr 19 a ul. Marynarską będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Marynarskiej. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ul. Wołoską do ul. Domaniewskiej. Jadący ul. Postępu od strony ul. Cybernetyki nie będą mogli przejechać przez skrzyżowanie z ul. Marynarską – będą musieli skręcić w prawo w kierunku ul. W. Rzymowskiego.

W tygodniu obejmującym majówkę warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich rozpoczną sezon frezowań, czyli szybkich remontów nawierzchni jezdni. Pierwszy taki remont obejmie skrzyżowanie ulic Radzymińskiej, Łodygowej i Młodzieńczej. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym, od wtorku, 30 kwietnia, od godz. 22.00 do czwartku, 2 maja, do godz. 21.00 zamknięta dla ruchu będzie wschodnia jezdnia ul. Radzymińskiej. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się na drugiej jezdni. W drugim etapie, od czwartku, 2 maja, od godz. 21.00 do niedzieli, 5 maja, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia ul. Radzymińskiej.

