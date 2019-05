Poważne zmiany komunikacyjne

Wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy wprowadzi zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Płaskowickiej, Stryjeńskich i Dereniowej. Ruszą frezowania, ale ulice zablokują też demonstranci.

Na Ursynowie trwa budowa tunelu przyszłej Południowej Obwodnicy Warszawy. Na czas prac budowlanych zamknięta dla ruchu została południowa jezdnia ul. F. Płaskowickiej.

W piątek, 17 maja ok. godz. 22.00 wykonawca prac zaplanował wprowadzenie kolejnych zmian w ruchu. Zlikwidowane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulic F. Płaskowieckiej, Stryjeńskich i Dereniowej, a w jego miejsce wytyczone zostanie tradycyjne skrzyżowanie. Równocześnie zamknięty dla ruchu zostanie wlot ul. Stryjeńskich – ruch będzie odbywał się tymczasową jezdnią, wybudowaną po zachodniej stronie dotychczasowego przebiegu ulicy.

Na weekend zaplanowane jest także układanie ostatniej warstwy nawierzchni na północnej jezdni ul. Marynarskiej, jednakże ich przeprowadzenie uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Według planu, od piątku, 17 maja od godz. 23.30 do niedzieli, 19 maja do godz. 22.00 jezdnia prowadząca w kierunku ul. Żwirki i Wigury ma zostać wyłączona z ruchu. Pojazdy w obu kierunkach, pomiędzy ul. Wołoską a węzłem z trasą S79, będzie jeździły jezdnią południową – dwoma pasami w kierunku ul. W. Rzymowskiego i jednym w stronę ul. Żwirki i Wigury. Połączenia z ul. Marynarską nie będzie miała ul. Postępu od strony Domaniewskiej.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami Wołoska – Domaniewska. Natomiast wyjeżdżający ul. Postępu od strony ul. Cybernetyki na skrzyżowaniu z ul. Marynarską będą musieli skręcić w prawo lub w lewo.

Jednocześnie, do 28 maja do ok. godz. 18.00 północna jezdnia ul. Marynarskiej zostanie zwężona o lewy pas, co związane jest z koniecznością montażu barier w pasie dzielącym. Prace będą prowadzone od ul. Postępu do węzła z trasą S79. Razem z wyłączeniem lewego pasa zostanie przywrócony ruch na prawym pasie, który obecnie jest zamknięty z powodu budowy ścieku przykrawężnikowego, regulacji studzienek kanalizacyjnych i montażu ekranów akustycznych.

18 i 19 maja prowadzone będą również kolejne prace związane z budową przyłącza wodociągowego na ul. Strażackiej. Na tej drodze, na wysokości ul. Katiuszy, będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

W sobotę, 18 maja, ul. Marszałkowską przejdzie marsz „Polska w Europie". Ulica będzie wyłączona z ruchu, w godz. 11.30-18.00, od pl. Bankowego do pl. Konstytucji. Wprowadzone zostaną zmiany w parkowaniu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Od piątku, 17 maja, od godz. 6.00 na pl. Konstytucji zostanie zamknięty pas do skrętu w lewo (dla jadących od strony centrum) oraz jeden z pasów do skrętu w lewo (dla jadących z ul. L. Waryńskiego w kierunku centrum). W tym samym terminie zamknięty zostanie również fragment ul. Elektoralnej, pomiędzy ul. Marszałkowską a Przechodnią.

Marsz rozpocznie się w sobotę, 18 maja, o godz. 12.00 na pl. Bankowym, skąd uczestnicy przejdą na pl. Konstytucji. Pół godziny wcześniej zamknięta zostanie jezdnia ul. Marszałkowskiej od al. „Solidarności". Nie będzie można także pojechać z pl. Zbawiciela w ul. Marszałkowską, a ul. L. Waryńskiego będzie zamknięta od ul. Nowowiejskiej. Na czas przemarszu zostanie również wstrzymany przejazd w ciągu ulic poprzecznych.

Od ok. godz. 11.00 do 18.00, tramwaje linii: 4, 15, 36, 18 i 35 będą kursowały objazdem ulicami: Nowowiejska – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. W czasie przejścia uczestników marszu przez rondo R. Dmowskiego i wstrzymania ruchu tramwajów w ciągu Al. Jerozolimskich składy linii 7 i 25 pojadą ul. Towarową i al. „Solidarności" i dalej mostem Śląsko-Dąbrowskim. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej dojadą do pl. S. Starynkiewicza, a po stronie praskiej pojadą ulicami al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa do pętli Ratuszowa-ZOO. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu będą dojeżdżały na pl. G. Narutowicza, a po stronie prawej do pętli Gocławek.

Swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 105, 107, 111, , 117, 118, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 171, 175, 178, 222, 227, 501, 502, 504, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 525, które będą kierowane na najbliższe przejezdne ulice.

W sobotę, 18 maja, o godz. 19.00 na PGE Narodowym odbędzie się impreza żużlowa Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. W godz. 16.00-19.00 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych.

W przypadku zamknięcia przez Policję mostu Józefa Poniatowskiego, ok. godz. 22.00, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24, 25 i M oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z, kursująca na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

Po zakończeniu imprezy uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509 z ronda J. Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia, a także dodatkowe kursy tramwajów linii 3 (al. Zieleniecka – Annopol) i 26 (al. Zieleniecka – Os. Górczewska).

W niedzielę, 19 maja, od godz. 11.00 na ul. Puławskiej będą rywalizowali uczestnicy III. Mokotowskiego Kryterium Kolarskiego o Puchar Burmistrza Mokotowa. Kolarskie miasteczko będzie zlokalizowane na ul. Broniwoja w pobliżu Skweru Grupy AK „Granat". Obok znajdą się start i meta wyścigów. Zawodnicy pojadą ulicami: Broniwoja – Wielicka – Ksawerów – Puławska. Będą poruszać się zachodnią jezdnią ul. Puławskiej do pętli tramwajowej Wilanowska, tam zawrócą i tą samą jezdnią pojadą do ul. J.P. Woronicza, gdzie ponownie zawrócą, kierując się dalej do mety na ul. Broniwoja.

Od godz. 7.00 do 16.00 wyłączona z ruchu samochodów będzie jezdnia ul. Puławskiej w kierunku Ursynowa na odcinku od skrzyżowania z ul. J.P. Woronicza do al. Wilanowskiej. Nie będzie można wyjechać na ul. Puławską w kierunku Ursynowa z ulic: L. Idzikowskiego, Domaniewskiej i Japońskiej. Objazd dla kierowców zostanie poprowadzony ulicami: J.P. Woronicza – al. Niepodległości – al. Wilanowska. Ruch na drugiej jezdni ul. Puławskiej będzie odbywał się normalnie.

Przez cały dzień na ul. Broniwoja będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Ulica będzie zamknięta dla ruchu w godz. 7.00 – 19.00.

