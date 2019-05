Budowa POW czyli zmiany w al. KEN

Wprowadzone zostały zmiany na ulicach Łodygowej i Ogórkowej. W piątek zmieni się również organizacja ruchu w al. Komisji Edukacji Narodowej.

To już ostatnie prace na ul. Łodygowej. Pomiędzy ul. Radzymińską a Wolińską kierowcy jeżdżą już nowymi jezdniami. Prace kontynuowane są jeszcze przy jezdniach głównych i serwisowych na odcinku od ul. Wolińskiej do granicy miasta. Na tym fragmencie przebudowywanej drogi w środę ok. godz. 21.00 ruch w stronę granicy Warszawy został przełożony na nowo wybudowaną, południową jezdnię. Kierowcy mają do dyspozycji jeden pas ruchu, a przed ul. Klamrową jadą na jezdnię serwisową, którą omijają plac budowy. Natomiast ruch w kierunku ul. Radzymińskiej będzie odbywał się jezdnią północną. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w lipcu.

W środę zmieniła się też organizacja ruchu na ul. Ogórkowej w rejonie budowanego węzła Południowej Obwodnicy Warszawy. Jezdnia na wysokości placu budowy została wyłączona z ruchu. W rejonie skrzyżowania z ul. Rosiczki utrzymany został dojazd do posesji przy Ogórkowej 69. Natomiast mieszkańcy budynków od nr 67 na południe, na skrzyżowaniu z ul. Rosiczki, muszą jechać dalej prosto ul. Wał Miedzeszyński i skręcić w prawo na wysokości ul. Podbiałowej.

W najbliższych dniach zmieni się organizacja ruchu również na innym odcinku inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W piątek, 31 maja, ok. godz. 22.00 wykonawca prac na Ursynowie wprowadzi zmiany na skrzyżowaniu al. KEN i ul. F. Płaskowickiej. Ruch od strony Lasu Kabackiego zostanie przełożony na drogę techniczną, wybudowaną po wschodniej stronie placu budowy. Kierowcy będą mieli na niej do dyspozycji, tak jak dotychczas, po jednym pasie w każdym kierunku. Na skrzyżowaniu nadal będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo, we wszystkich relacjach. Zmiany będą dotyczyły także pieszych i rowerzystów. Po wschodniej stronie tymczasowej jezdni zostanie wytyczony ciąg pieszo-rowerowy.

zw.com.pl