Poważne zmiany komunikacyjne

W piątek wykonawca metra otworzy skrzyżowanie ulic Figara, Codziennej, Rolanda i Spójni. Na Ursynowie problemy będą zaś na ul. Rosoła.

Wykonawca II linii metra na Zaciszu 5 lipca ok. godz. 14.00 otworzy dla ruchu skrzyżowanie ulic Figara, Codziennej, Rolanda i Spójni. Na swoją podstawową trasę wrócą autobusy linii 512. Zamknięta pozostanie natomiast ul. Figara, pod którą powstaje stacja metra.

Zmiany będą również na wolskim odcinku budowy metra. 10 lipca ok. godz. 20.00 ruch autobusów komunikacji miejskiej i innych upoważnionych pojazdów na ul. Górczewskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Jana Olbrachta zostanie przełożony na północną jezdnię.

Ursynów kończy prace na ul. J. Rosoła. W ubiegłym roku dzielnica wybudowała drugą jezdnię ul. Relaksowej i przebudowała wschodnią jezdnię J. Rosoła. Teraz czas na drugą nitkę tej drogi. 4 lipca od godz. 8.00 zamknięta dla ruchu jest zachodnia jezdnia ul. J. Rosoła na odcinku od K. Jeżewskiego do Wąwozowej. Ruch w kierunku Lasu Kabackiego odbywa się objazdem ul. Przy Bażantarni i al. KEN. Autobusy linii 166 i 192 w kierunku krańca Os. Kabaty jadą prosto al. KEN, a nocnej N37, w tym samym kierunku, będą kursowały objazdem ul. Przy Bażantarni i al. KEN.

W weekend zostanie ułożona ostatnia warstwa nawierzchni na przebudowanym odcinku ul. Postępu. Od 5 lipca od ok. godz. 18.00 do poniedziałku, 8 lipca, do godz. 6.00 zamknięte dla ruchu będą fragmenty ul. Postępu od budynku nr 15B do Marynarskiej oraz od Marynarskiej do nr 11. W tym czasie objazd będzie prowadzony ulicami Cybernetyki – W. Rzymowskiego – Wołowska – Domaniewska. Od poniedziałku na ul. Postępu wróci ruch dwukierunkowy, możliwe będą jeszcze zwężenia obydwu jezdni ul. Marynarskiej w rejonie skrzyżowania z Postępu.

W sobotę i niedzielę, 6 i 7 lipca, będzie odtwarzana nawierzchnia ul. Klasyków po budowie kanalizacji. W czasie tych prac wyłączony z ruchu będzie odcinek pomiędzy ul. Modlińską a Stągiewną. Objazd zostanie poprowadzony ul. J. Mehoffera do Fletniowej.

Swoją trasę w kierunku Tarchomina zmienią autobusy linii 152. Natomiast od poniedziałku, 8 lipca prace będą prowadzone na ul. J. Mehoffera. Do polowy sierpnia na odcinku od ul. Modlińskiej do Stągiewnej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę torów kolejowych. Objazd w przeciwnym kierunku będzie odbywał się ul. Klasyków.

Trwa modernizacja torowiska na ul. Grochowskiej. Zakończyły się prace na przejeździe przez tory na skrzyżowaniu z ul. Podskarbińską, a warszawscy tramwajarze w sobotę, 6 lipca od godz. 0.01 rozpoczną wymianę torów na skrzyżowaniu z ul. Lubelską. Do połowy lipca jadący ul. Grochowską od strony Pragi-Północ nie będą mogli, bezpośrednio na skrzyżowaniu, skręcić w lewo w ul. Lubelską w kierunku Dworca Wschodniego. Na wysokości kościoła zostanie uruchomiona tymczasowa zawrotka. Tego samego dnia prace obejmą również torowisko na odcinku od ul. Terespolskiej do al. Zielenieckiej. Obydwie jezdnie ul. Grochowskiej będą zwężone o skrajne pasy wzdłuż torowiska.

Natomiast w dniach 8-15 lipca tramwajarze wyremontują tory na łuku ul. Młynarskiej i Wolskiej. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym, od poniedziałku, 8 lipca, od godz. 0.01 do czwartku, 11 lipca, zwężona będzie północna jezdnia ul. Wolskiej. Z jednego pasa utrzymana będzie możliwość jazdy prosto w kierunku Bemowa i skrętu w prawo w ul. Młynarską.

W drugim etapie, od 11 do 15 lipca rano, plac budowy zajmie wylot ul. Młynarskiej oraz pas dzielący jezdnie Wolskiej. Jadący ul. Wolską w kierunku Bemowa będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Z drugiego będzie można skręcić w prawo w ul. Młynarską. Ponadto, jadący ul. Wolską od strony Bemowa nie będą mogli skręcić w lewo w Młynarską (z tego pasa możliwe będzie natomiast zawracanie).

Objazd będzie prowadził do ul. Okopowej i Leszno. W obydwu etapach na północnej jezdni ul. Wolskiej pomiędzy Okopową a Młynarską jeden pas będzie przeznaczony dla autobusów komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 20 pojadą ul. Dywizjonu 303 do pętli Koło. Tramwaje linii 23 będą kursowały al. „Solidarności" i ul. Wolską do pętli Cm. Wolski.

Składy linii 24 będą jeździły objazdem ulicami: Powstańców Śląskich – Wolska – Towarowa – Al. Jerozolimskie. Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z-3 na trasie: Nowe Bemowo – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – Leszno – Okopowa (powrót: al. „Solidarności" – Młynarska – Obozowa).

