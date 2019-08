Uwaga na roboty drogowe

W najbliższych dniach wprowadzone zostaną objazdy m.in. na Bemowie, Woli i w Wawrze. Zmiany dotyczyć będą również pasażerów komunikacji miejskiej.

Na ulicach Leszno i Górczewskiej, pomiędzy Okopową a E. Tyszkiewicza, trwają prace związane z budową drogi dla rowerów. Skoordynowana z nimi jest także modernizacja komory ciepłowniczej. Prace ciepłowników dobiegły już końca i drogowcy mogą przystąpić do wymiany nawierzchni jezdni.

Z tego powodu od 9 sierpnia, od godz. 22.00 do poniedziałku, 12 sierpnia, do godz. 5.00 zamknięta dla ruchu będzie północna jezdnia ul. Leszno, na odcinku od ul. Okopowej do Młynarskiej. Prace obejmą również obydwie nitki ul. Leszno pomiędzy jezdniami ul. Okopowej. Na czas remontu połączenie z północną jezdnią ul. Leszno straci ul. Karolkowa (od strony ul. Żytniej).

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Okopowa – Żytnia – Młynarska lub al. „Solidarności" – Wolska – Młynarska. W czasie prac nie będzie można skręcić w lewo z ul. Górczewskiej w ul. Młynarską, a jadący ul. Młynarską od strony ul. Wolskiej będą musieli skręcić w prawo w Leszno.

Swoją trasę zmienią autobusy linii 520, które w kierunku pętli Płocka-Szpital pojadą al. Solidarności i Młynarską. W poniedziałkowy poranek na odcinek od ul. Okopowej do Młynarskiej powróci normalny ruch. Kontynuowane będą prace na fragmencie od ul. Młynarskiej do Szlenkierów, które powodują zwężenie jezdni w kierunku Bemowa.

W najbliższych dniach zmieni się również organizacja ruchu na ulicach Wał Miedzeszyński i Trakt Lubelski. W tej części Warwa prowadzone są trzy duże inwestycje – budowa węzła z Południową Obwodnicą Warszawy oraz realizowane przez warszawski Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przebudowy ulic Wał Miedzeszyński i Trakt Lubelski. Wykonawcy tych robót skoordynowali swoje plany, dzięki czemu w kolejnych dniach wprowadzą zmiany ułatwiające poruszanie się okolicznym mieszkańcom. Najpierw do działania przystąpi wykonawca przebudowy ul. Wał Miedzeszyński, który w czwartek, 8 sierpnia, ok. godz. 22.00 wyłączy z ruchu odcinek od ul. Sitowie do Nowej.

Wówczas ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na gotową już jezdnię serwisową, wybudowaną po zachodniej stronie ulicy. Ulica Sitowie zachowa połączenie z Wałem, ale zmieni się geometria wlotu tej ulicy. W ten sposób kierowcy ominą plac budowy, a wykonawca będzie mógł przystąpić do przebudowy głównej jezdni. Podobne rozwiązanie, na odcinku od ul. Ogórkowej do Czarnuszki, zastosował wykonawca obwodnicy.

Następnie, w niedzielę, 11 sierpnia ok. godz. 22.00 zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Wał Miedzeszyński i Trakt Lubelski. Ulice te odzyskają połączenie. Prace przeniosą się na zachodnią połówkę przebudowywanego ronda, a kierowcy pojadą jego wschodnią stroną. Jadący od centrum nie będą mogli skręcić z ul. Wał Miedzeszyński w lewo w ul. Trakt Lubelski. Węziej będzie również na odcinku pomiędzy ul. Strzygłowską a Przewodową. Również w niedzielny wieczór wykonawca przebudowy ul. Trakt Lubelski otworzy dla kierowców odcinek od ul. Borowieckiej do Skalnicowej.

Prace trwają jeszcze pomiędzy ul. Zwoleńską a Skalnicową. W związku z kolejnym etapem przebudowy ul. Trakt Lubelski swoje trasy zmienią również autobusy. Od nocy z 11 na 12 sierpnia linia N72, a od poranka 12 sierpnia również autobusy linii 142 i 702 w kierunkach północnych pojadą przez Wał Miedzeszyński – Trakt Lubelski – Skalnicową do Wału Miedzeszyńskiego.

W czwartek, 8 sierpnia, rozpocznie się ostatni etap prac przy przebudowie skrzyżowania ulic Zdziarskiej i Kąty Grodziskie. Od czwartku do niedzieli, od 8 do 11 sierpnia, skrzyżowanie to będzie zamknięte dla ruchu, a pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego zostaną skierowane na trasy objazdowe. Autobusy linii 120 pojadą ulicami Berensona i Ostródzką, natomiast linia 134 przejedzie przez ulice Ostródzką, Mochtyńską, Fajną i Mańkowską.

Również od czwartku, 8 sierpnia, węziej będzie na ul. Instalatorów pomiędzy ul. Rakowską a Równoległą. Na jezdni będą prowadzone prace związane z budową sieci kanalizacyjnej. Prace zostały podzielone na etapy. W każdym jezdnia będzie zwężona na krótkich odcinkach, a ruch będzie odbywał się wahadłowo.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się natomiast budowa wentylatorni metra pomiędzy powstającymi stacjami Ulrychów i Powstańców Śląskich. Z tego powodu we wtorek, 13 sierpnia, ok. godz. 22.00 wykonawca prac wyłączy z ruchu północną jezdnię ul. Górczewskiej pomiędzy torami kolejowymi a ul. S. Konarskiego. Ruch zostanie skierowany na tymczasowe jezdnie wybudowane wzdłuż placu budowy.

zw.com.pl