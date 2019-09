Zmiany na drogach

Roboty drogowe prowadzone będą w al. Zjednoczenia. Utrudnienia w ruchu pojawią się też w Śródmieściu, bowiem odbędą się tam dwa zgromadzenia publiczne.

Na całym, niemal kilometrowym odcinku od ul. Marymonckiej do S. Żeromskiego, pojawi się nowa nawierzchnia jezdni. Projekt zakłada również przeniesienie parkowania do zatok postojowych, w których zmieści się ponad 130 miejsc. Na chodnikach pojawi się nowa nawierzchnia z płyt betonowych.

W związku z tymi pracami od piątku, 13 września, od około godz. 22.00 al. Zjednoczenia zostanie zamknięta na odcinku od ul. J. Kasprowicza do S. Żeromskiego. Połączenie z remontowaną drogą straci ulica E. Schroegera. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: J. Kasprowicza, B. Podczaszyńskiego, S. Żeromskiego. Ten etap prac potrwa ok. dwa-trzy tygodnie.

Autobusy linii 103 będą omijały zamknięty odcinek jadąc ulicami J. Kasprowicza, B. Podczaszyńskiego i S. Żeromskiego. Dla linii 197 i 397 zostaną wprowadzone objazdy przez ulice Marymoncką i S. Żeromskiego. Dodatkowo linia 397 zostanie skierowana do przystanku Żeromskiego, przy stacji metra Słodowiec.

Z kolei od wtorku, 17 września, od ok. godz. 7.00 do soboty, 21 września zamknięta dla ruchu będzie ul. Odkryta na odcinku od ul. Łączącej do M. Stefanika. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Światowida i M. Stefanika. Zamknięcie związane jest z układaniem nowej nawierzchni jedni.

W piątek, 13 września, w godz. 13.00-15.00, odbędzie się zgromadzenie publiczne przed Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4, następnie jego uczestnicy przemaszerują ul. Wspólną przed Ministerstwo Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4 i dalej Al. Jerozolimskimi o pl. A. Zawiszy na ul. Nowogrodzką, gdzie zgromadzenie się zakończy.

W sobotę, 14 września, w godz. 13.00-14.30, odbędzie się zgromadzenie publiczne przed pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ul. Krakowskie Przedmieście a następnie przemarsz Traktem Królewskim przed gmach KPRM.

Również w sobotę, ok. godz. 15.30, odbędzie się przejazd XIV Sztafety Rowerowej im. bł. ks. J. Popiełuszki. Kolarze przejadą ulicami: Modlińska, al. R. Kuklińskiego, most M. Skłodowskiej-Curie, Wybrzeże Gdyńskie, Z. Krasińskiego, pl. T. W. Wilsona. Na trasie przejazdu możliwe są krótkotrwałe wstrzymania ruchu.

zw.com.pl