Problemy na stołecznych drogach

Biegi, demonstracje i roboty drogowe oraz na torach tramwajowych spowolnią ruch pojazdów w całej Warszawie. Oto miejsca które warto ominąć.

W nocy z czwartku na piątek, z 19 na 20 września, zamknięta będzie północna jezdnia ul. Z. Krasińskiego. Utrudnienia związane są z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni. Autobusy linii nocnej N46, jadące w kierunku krańca Dworca Centralnego, będą kursowały objazdem ulicami: A. Mickiewicza – pl. Inwalidów – al. Wojska Polskiego – pl. Grunwaldzki.

Od soboty, 20 września, zwężona będzie południowa jezdnia ul. Leszno przy skrzyżowaniu z ul. Młynarskiej. Jadący w kierunku centrum będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Do początku listopada potrwają prace związane z przebudową zatoki przystankowej.

W weekend tramwajarze będą pracowali na torowisku na Trasie W-Z. Z tego powodu od nocy z 20 na 21 września do poniedziałkowego poranka, 23 września, tramwaje nie będą jeździły al. „Solidarności" i mostem Śląsko-Dąbrowskim pomiędzy ul. Okopową a Targową. Tramwaje linii: 4, 20 i 26 będą kursowały przez most Gdański, a składy linii 13 pojadą ulicami Targową, 11 Listopada i Stalową do pętli Czynszowa. Zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii 10, 23 i 27.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia tramwajowa 70, kursująca na trasie: Metro Młociny – T. Nocznickiego – Wólczyńska – al. W. Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – al. „Solidarności" – Okopowa – rondo Zgrupowania AK „Radosław" – ks. J. Popiełuszki – J. Słowackiego – Metro Marymont. Na ulice wyjada także autobusy zastępczej linii Z26, które będą kursowały ulicami: Okopowa – Wolska – Karolkowa – al. „Solidarności" – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności" – Targowa – 11 Listopada – Inżynierska – Wileńska – Dw. Wileński. Autobusy tej linii, a także linii 160, 190 i 527 oraz nocnych N11, N16, N21, N61, N66 i N71 będą kursowały ogólnodostępnymi pasami ruchu, zamiast trambuspasami. W czasie prac, zachęcamy podróżnych do korzystania z linii metra M2. Pociągi podziemnej kolei będą jeździły częściej – co ok. 6 minut.

20 września o godz. 10.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne na pl. Konstytucji, a następnie przemarsz ulicami: Piękna, Wiejska, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie, Marszałkowska na pl. Defilad.

W czasie przemarszu, w godz. 10.00-14.00, możliwe będą wstrzymania ruchu na jego trasie i zmiany kursowania autobusów linii: E-2, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 151, 159, 158, 166, 171, 175, 180, 195, 222, 411, 501, 502, 503, 507, 514, 517, 518, 519, 521, 522, 520, 525. Również tramwaje linii: 4, 15, 18 i 35 mogą zmienić trasy i pojechać ulicami: Nowowiejska – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II.

W piątek w godz. 19.00-21.00 stołecznymi ulicami przejadą uczestnicy Warszawskiej Masy Krytycznej. Rowerzyści wyruszą z pl. Zamkowego i będą przemieszczali się ulicami: pl. Zamkowy, Miodowa, Senatorska, pl. Bankowy, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, pl. Inwalidów, A. Mickiewicza, pl. T.W. Wilsona, A. Mickiewicza, gen. W. Andersa, pl. Bankowy, Marszałkowska, rondo R. Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, rondo R. Dmowskiego, Marszałkowska, pl. Konstytucji, L. Waryńskiego, rondo Jazdy Polskiej, L. Waryńskiego, T. Boya-Żeleńskiego, pl. Unii Lubelskiej, Marszałkowska, pl. Konstytucji, Marszałkowska, rondo R. Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, most Józefa Poniatowskiego, al. J. Poniatowskiego, rondo J. Waszyngtona, al. J. Poniatowskiego, most Józefa Poniatowskiego, Al. Jerozolimskie, rondo R. Dmowskiego, Marszałkowska, pl. Bankowy, Senatorska, pl. Zamkowy.

Z kolei w sobotę, 21 września, w godz. 19.30-23.00 na ulicach pojawią się rolkarze z Nightskating Warszawa. Uczestnicy zbiorą się o godz. 19.30 przy pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Stamtąd wyruszą w trasę prowadzącą ulicami: Krakowskie Przedmieście, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewska, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie, most Józefa Poniatowskiego, al. J. Poniatowskiego, rondo J. Waszyngtona, al. Zieleniecka, Targowa, Kijowska, Trasa Świętokrzyska, Zabraniecka, Trasa Świętokrzyska, Kijowska, Targowa, al. „Solidarności", Szwedzka, S. Starzyńskiego, most Gdański, Z. Słomińskiego, Okopowa, Towarowa, Prosta, Świętokrzyska, Marszałkowska, Królewska, pl. marsz. J. Piłsudskiego, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Krakowskie Przedmieście.

Na trasach obydwu przejazdów możliwe będą czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

21 września o godz. 17.30 na PGE Narodowym rozpocznie się impreza „Roztańczony PGE Narodowy". Z tego powodu w godz. 17.00-20.00 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów WTP, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych.

Od ok. godz. 22.45, w przypadku zamknięcia mostu Józefa Poniatowskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

Po zakończeniu koncertu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy i tramwaje. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509 (z ronda J. Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia) i 527 (Dworzec Wileński – Esperanto) oraz tramwajów linii 3 i 26 z przystanku Al. Zieleniecka odpowiednio w kierunku Annopolu i Koła.

22 września na Białołęce odbędzie się kolejna edycja imprezy sportowej „Bieg przez Most". Start znajdzie się przy ul. Szafrańców obok centrum handlowego. Zawodnicy wystartują o godz. 11.00. Pętla biegu będzie prowadziła ulicami: Trakt Nadwiślański, Obrazkowa, Świderska (jezdnia w kierunku Nowodworów zamknięta w godz. 11.00-12.18), J. Mehoffera, Nowodworska (zamknięta w godz. 11.07-12.03), Odkryta. Zawodnicy zawrócą przed ul. gen. M. Štefánika i pobiegną dalej ulicami: Odkryta, Nowodworska, J. Mehoffera, Świderska (jezdnia w kierunku mostu M. Skłodowskiej-Curie) i dalej w prawo na most. Zawodnicy zawrócą na końcu ciągu pieszo-rowerowego i do mety wrócą ulicami Świderska, Obrazkowa, Trakt Nadwiślański i Szafrańców.

W czasie biegu autobusy linii 133 pojadą ulicami Ch. Botewa – Myśliborska – Ćmielowska – Światowida. Linia 152 będzie kursowała ulicami Światowida – J. Mehoffera – Myśliborska – Ćmielowska – Światowida. Autobusy linii 211 pojadą ulicami Światowida i Modlinską. Autobusy linii 516 będą jeździły ulicami H. Ordonówny i Światowida (powrót ulicami Światowida i gen. M. Štefánika). Ulicą Światowida będzie kursowała także linia 518.

