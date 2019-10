Roboty na drogach i inne utrudnienia

Wykonawca II linii metra będzie pracował na skrzyżowaniu Kasprzaka i Karolkowej. Drogowcy wymienią nawierzchnię na Tamce. Problemy będą też na Głębockiej i Trakcie Lubelskim.

Budowa wolskiego odcinka II linii metra jest już na ostatniej prostej. Wykonawca robót rozpoczął prace związane z odtwarzaniem nawierzchni ulic, które były placem budowy. W czwartek, 24 października, ok. godz. 22.00 zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Płockiej. Zlikwidowana będzie tymczasowa jezdnia, która umożliwiała dojazd do posesji od strony ul. Ludwiki. Dojazd do budynków przy ul. Płockiej nr 9, 11, 13, 15 i 17 oraz Wolskiej nr 69, 71, 73 i 75 będzie możliwy od ul. Wolskiej, przywróconym do ruchu fragmentem ul. Płockiej.

Natomiast w weekend odtwarzana będzie nawierzchnia i układ drogowy skrzyżowania ulic M. Kasprzaka i Karolkowej. Z tego powodu od piątku, 25 października, ok. godz. 23.00 do poniedziałku, 28 października, do ok. godz. 5.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. M. Kasprzaka od skrzyżowania z ul. Karolkową do budynku nr 10/16.

Od strony zachodniej utrzymany będzie dojazd od ulic E. Zegadłowicza i J. Korczaka oraz wyjazd z ul. Giełdowej (przy budynku 10/16). Ulica Karolkowa od strony północnej (czyli jadąc od ul. Grzybowskiej) nie będzie miała połączenia z ul. M. Kasprzaka. Natomiast od strony ul. Kolejowej będzie można dojechać do ul. M. Kasprzaka, ale trzeba będzie tutaj skręcić w prawo w stronę ronda I. Daszyńskiego.

Objazdy zamkniętego odcinka ulicy zostaną poprowadzone ulicami: al. Prymasa Tysiąclecia – Wolska – Okopowa – Towarowa; Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska lub J. Bema – I. Prądzyńskiego – Kolejowa.

Autobusy linii 105, 109, 155, 171, 178, 178, 190, 255 oraz nocnych N45 i N95 pojadą objazdem ulicami: Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Towarowa, a w drodze powrotnej ulicami Przyokopową , Siedmiogrodzką i Skierniewicką. Autobusy linii 921 będą kursowały z ronda I. Daszyńskiego ulicami: Prosta – Przyokopowa – Grzybowska – Siedmiogrodzka – Skierniewicka – M. Kasprzaka – S. Krzyżanowskiego – Brylowska – I. Prądzyńskiego – J. Bema – M. Kasprzaka – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Towarowa – Prosta.

W weekend drogowcy wymienią natomiast nawierzchnię jezdni ul. Tamka. Od piątku, 25 października, od godz. 22.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek tej drogi od ul. M. Kopernika do Dobrej. Ulice L. Kruczkowskiego i Solec stracą połączenie z ul. Tamka.

Objazd będzie poprowadzony ulicami: Zajęcza lub Drewniana – Topiel – Oboźna – K. Karasia (tylko w kierunku ul. M. Kopernika). W obu kierunkach kierowcy będą mogli pojechać ulicami: Wybrzeże Szczecińskie – most Józefa Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Krucza – Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy (w przeciwnym kierunku Jasna – Zgoda) lub Dobra – Solec – Ludna – Książęca – Nowy Świat. Autobusy linii 102 oraz nocnych N14 i N64 pojadą objazdem ulicami Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego. Autobusy linii 105 będą kursowały ulicami Książęcą, Ludną, Solec i Dobrą. Z kolei autobusy linii 162 pojadą ulicami Dobrą, Solec i Ludną i dalej swoją trasą, a autobusy nocne N16 i N66 trasą: al. „Solidarności" – pl. Bankowy – Marszałkowska.

Na ul. Głębocką wraca ruch dwukierunkowy. W weekend wykonawca przebudowy ulicy ułoży ostatnie warstwy nawierzchni na odcinku od ul. Podłużnej do Siecznej. Prace potrwają od piątku, 25 października, od ok. godz. 23.30 do niedzieli, 27 października, wieczorem. W tym czasie nieprzejezdne będzie skrzyżowanie z ul. Tajemną. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Skarbka z Gór i L. Berensona.

Autobusy linii 120, 240 i 256, tylko w kierunkach: Dw. Wschodniego, Żerania-FSO i Zacisza-Wilno pojadą objazdem ulicami: L. Berensona – Skarbka z Gór – Magiczna. Podobnie kursować będą autobusy linii nocnej N11, natomiast kursowanie linii Z20 zostanie zawieszone.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 27 na 28 października, planowane jest udostępnienie do ruchu nowej jezdni ul. Głębockiej na odcinku od ul. Siecznej do Podłużnej. Oznacza to, że od poniedziałku możliwy będzie przejazd ul. Głębocką w obydwu kierunkach, bez ograniczeń spowodowanych pracami przy przebudowie drogi. Na ulicę wrócą też autobusy komunikacji miejskiej. Pozostałe prace na ul. Głębockiej związane z budową chodników i drogi rowerowej oraz sadzeniem roślin potrwają do końca listopada. Wzdłuż ul. Głębockiej posadzonych zostanie 199 drzew (m.in. klonów zwyczajnych i lip) oraz 13 600 krzewów (m.in. berberys, tawuła, porzeczka alpejska, róża).

Z kolei w piątek, 25 października, ok. godz. 20.00 wykonawca przebudowy ul. Trakt Lubelski otworzy odcinek drogi od ul. Zwoleńskiej do Borków. Prace przeniosą się na odcinek od ul. Borków do Skalnicowej. Utrzymany będzie wyłącznie dojazd do posesji. Połączenie z ul. Trakt Lubelski nie będzie miała ul. Borków. Objazd zamkniętego odcinka ulicy został poprowadzony ul. Wał Miedzeszyński.

W ulicach Instalatorów i Równoległej trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej. Od soboty, 26 października zamknięty dla ruchu będzie fragment ul. Równoległej w rejonie skrzyżowania z ul. Szybką. Autobusy linii 228 i 328 będą miały skróconą trasę do przystanku Instalatorów. Tak będzie do 6 listopada.

W piątek, 25 października, o godz. 12.00, odbędzie się uroczystość odsłonięcia pomnika Wojciecha Korfantego u zbiegu Al. Ujazdowskich i ul. Agrykola. Wezmą w niej udział przedstawiciele władze państwowych, samorządowych oraz gmin śląskich. Możliwe będą utrudnienia, a w godz. 10.00-15.00 ruch na ul. Belwederskiej i w Al. Ujazdowskich może zostać całkowicie wstrzymany.

W przypadku braku przejazdu autobusy linii: E-2, 116, 166, 180, 195 i 503 będą kierowane na trasy objazdowe przez ulice Puławską, Goworka i Spacerową. Natomiast autobusy linii 222 będą kursowały ul. Piękną.

Dodatkowo przez cały dzień na ul. Agrykola będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

zw.com.pl