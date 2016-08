Tramwaj nie wjedzie na most

Tramwaje nie pojadą mostem Śląsko-Dąbrowskim.

W poniedziałek, 8 sierpnia, w związku z kolejnym etapem remontu alei Solidarności tramwaje linii T, 4, 13, 20, 26 i 33 pojadą objazdami, a kursowanie linii 23 zostanie zawieszone. Pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusowej linii zastępczej i uzupełniającej tramwajowej. Lokalizację zmieni przystanek Dw. Wileński 05.

W związku z pracami tramwaje linii: T, 4, 13, 20, 26 i 33 będą kursowały innymi trasami. I tak T: jednokierunkowo: Pl. Narutowicza – ... – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Międzyparkowa – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – ... – Pl. Narutowicza; 4: Żerań Wschodni – ... – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Międzyparkowa – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – ... – Wyścigi; 13: Kawęczyńska – ... – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – ... – Obozowa – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – Nowe Bemowo; 20: Żerań FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – ... – Boernerowo; 26: Os. Górczewska – ... – al. Solidarności – Kino Femina; 33: Metro Młociny – ... – al. Jana Pawła II – Kino Femina.

Pracownicy ZTM ostrzegają, że tramwaje linii 26, 33 oraz 72 na przystanku Kino Femina będą zmieniały numer linii. Składy 26 w dalszą drogę wyruszą jako 33, tramwaje linii 72 również jako 33, natomiast jadące w przeciwnym kierunku składy linii 33 zmienią numer na 26 lub 72.

Kursowanie tramwajów linii 23 zostanie zawieszone. Pasażerowie będą mogli przesiąść się do autobusów linii zastępczej Z23, która kursować będzie pomiędzy Okopową a Dworcem Wileńskim, oraz do uzupełniającej linii tramwajowej 73, która pojedzie trasą: Czynszowa – Stalowa – (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – Czynszowa) – 11 Listopada – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – Wiatraczna.

Zamknięta zostanie jezdnia północna alei Solidarności, prowadząca w kierunku centrum, pomiędzy ulicami Targową a Jagiellońską. Autobusy pojadą sąsiednią jezdnią południową, czyli „pod prąd". W związku z tym przystanek autobusowy zostanie przeniesiony na tę właśnie jezdnię.

zyciewarszawy.pl