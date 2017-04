Tramwajem na Białołekę

Tramwaje Warszawskie planują budowę trasy tramwajowej na "zieloną Białołękę".

Tramwaje Warszawskie przygotowują teraz budowę trasy przebiegającej po wschodniej stronie ul. Modlińskiej. Trasa rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Rembielińskiej z Matki Teresy z Kalkuty. Dalej poprowadzi ul. Matki Teresy z Kalkuty, wzdłuż św. Wincentego i Głębockiej a następnie korytarzem zarezerwowanym na Trasę Olszynki Grochowskiej.

W ramach nowej trasy planowanych jest dziewięć par przystanków (w tym pięć na „zielonej Białołęce"). Na końcu trasy będzie pętla. Całą trasa będzie miała długość ok. 6 km torów.

Tramwaje Warszawskie zakładają, że wybudują ją do 2022 r. Tramwajarze rozpoczęli już prace studialne i koncepcyjne. Przygotowano już analizy geotechniczne dla przebiegu trasy, pomiary ruchu w transporcie indywidualnym i zbiorowym oraz koncepcje układu geometrycznego torowisk.

Obecnie trwają prace nad koncepcją układu drogowego Trasy Olszynki Grochowskiej wzdłuż trasy tramwajowej (I etap), rozpoczęła się również inwentaryzacja zieleni w korytarzu trasy tramwajowej, prace nad powiązaniami nowej trasy tramwajowej z północno-wschodnim odcinkiem II linii metra oraz koncepcją adaptacji mostu nad Kanałem Bródnowskim.

Przygotowywane jest także zlecenie koncepcji estakady nad trasą S8.

W tym roku Tramwaje Warszawskie zlecą wykonanie analizy ekonomicznej oraz innych materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji środowiskowej. Prace koncepcyjne zakończą się w 2018 r., a w 2019 r. rozpoczną się prace projektowe.

Budowa trasy rozpocznie się 2021 r. a zakończy w 2022 r. Szacunkowy koszt budowy to ok. 150 mln zł oraz VAT (bez wykupu gruntów).

Do obsługi nowej trasy będzie potrzebne 25 tramwajów niskopodłogowych. Szacunkowy koszt zakupu taboru to ok. 187,5 mln zł netto (tabor jest uwzględniony w ramach tzw. opcji w ogłoszonym kilka tygodni temu przetargu na zakup 213 tramwajów).

