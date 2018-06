Tramwaje nie pojadą Puławską

Tramwaje Warszawskie rozpoczynają 9 czerwca remont torowiska na ul. Puławskiej. Problemy komunikacyjne będą też w innych regionach stolicy.

Zielone torowisko, nowe przystanki, tory, sieć trakcyjna – Tramwaje Warszawskie rozpoczynają w sobotę 9 czerwca remont torowiska na ul. Puławskiej, między ul. J.P. Woronicza a parkiem Morskie Oko.

Tramwajarze będą pracowali przez 24 godziny na dobę. W dzień, od godz. 6.00 do 21.00 zajmą się rozbiórką i budową torów, natomiast nocą, aby zmniejszyć utrudnienia w ruchu drogowym, będą dowozili materiały budowlane.

Pierwsze prace zaczną się w nocy z 8 na 9 czerwca od demontażu sieci trakcyjnej, a w dzień rozpocznie się rozbiórka torów. Po rozbiórkach, które będą trwały do drugiej połowy czerwca, rozpocznie się betonowanie podłoża i układanie torów. Powstanie 1,7 km zielonego torowiska o powierzchni ok. 5 tys. metrów kwadratowych. Cztery przystanki, czyli osiem peronów zostanie przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą także nowe przejazdy na drogach dla rowerów oraz nowa nawierzchnia na przejazdach drogowych i skrzyżowaniach.

Dodatkowo, w lipcu, tramwajarze wyremontują także fragment torów na pl. Zbawiciela. Wszystkie prace skończą się na początku września, kiedy wróci ruch tramwajowy na nowe tory.

W pierwszym etapie prac (planowany od 9 czerwca) wyłączony z ruchu będzie lewy pas (wzdłuż torowiska) jezdni ul. Puławskiej w kierunku centrum. Tak będzie na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami A. Malczewskiego i A.E. Odyńca. W kolejnych etapach wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu na odcinku do ul. A.J. Madalińskiego.

Od 9 czerwca do 2 września zaplanowano wyłączenie ruchu tramwajów w ul. Puławskiej - na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. J.P. Woronicza. W tym czasie nie będą kursowały tramwaje linii: 10, 14 i 18. Tramwaje linii 4 z pl. Zbawiciela będą jeździły ulicami: Nowowiejska – al. Niepodległości – Wołoska – J.P. Woronicza – Puławska. Natomiast tramwaje linii 35 pojadą ulicami: Nowowiejska – Filtrowa – Grójecka – BANACHA (uwaga, wybrane kursy na trasie skróconej: NOWE BEMOWO – PL. NARUTOWICZA). Tramwaje linii 31 będą jeździły na wydłużonej trasie: RONDO UNII EUROPEJSKIEJ – Wołoska – J.P. Woronicza – Puławska – WYŚCIGI (w godzinach szczytu będą także kursy na trasie: RONDO UNII EUROPEJSKIEJ – METRO WIERZBNO).

Na tory wyjadą dodatkowo tramwaje linii uzupełniającej 70: OS. GÓRCZEWSKA – Powstańców Śląskich – Wolska - al. „Solidarności" – al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – Nowowiejska – Marszałkowska – gen. W. Andersa – most Gdański – Jagiellońska – ŻERAŃ FSO.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-4. Autobusy będą kursowały na trasie: METRO WILANOWSKA – PL. KONSTYTUCJI.

