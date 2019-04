Remontują tory na Grochowskiej

W sobotę rozpoczyna się remont torów tramwajowych na ul. Grochowskiej, między rondem Wiatraczna a al. Zieleniecką.

Na remontowanym odcinku ul. Grochowskiej tramwajarze wymienią ponad dziewięć kilometrów szyn. 27 kwietnia tramwajarze zamontują na wysokości ul. Terespolskiej specjalny rozjazd umożliwiający w czasie późniejszych prac kursowanie tramwajów dwukierunkowych. Na czas jego montażu tramwaje nie będą kursowały ul. Grochowską, między al. Zieleniecką a rondem Wiatraczna. Linie 3 i 22 zostanie zawieszone, a tramwaje linii 6 i 26 zostaną skierowane na objazd ulicami al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona. Składy linii 6 będą jeździły do pętli Wiatraczna, a linii 26 – do Gocławka.

W sobotę na ulice wyjadą dwie linie zastępcze. Tramwaje linii 73 będą kursowały na trasie: Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. J. Odrowąża – rondo Żaba – 11 Listopada – Targowa – pl. Wileński – Targowa – al. Zieleniecka – rondo J. Waszyngtona – al. J. Poniatowskiego – most Józefa Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. A. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – rondo Zgrupowania AK „Radosław" – al. Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki – Broniewskiego – Piaski. Natomiast autobusy linii Z-6 na trasie: Wiatraczna – Grochowska – J. Zamoyskiego – Targowa – J. Zamoyskiego – Sokola – Metro Stadion Narodowy (powrót: Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście – Sokola – J. Zamoyskiego – Targowa – J. Zamoyskiego – Grochowska).

Od niedzieli, 28 kwietnia do 23 czerwca pomiędzy al. Zieleniecką a Terespolską będą kursowały tramwaje linii 3. Na tę trasę wyjadą tramwaje dwukierunkowe, które będą korzystać z przygotowanego rozjazdu nakładkowego, który umożliwi zmianę kierunku jazdy na ulicy, bez pętli. Tramwaje linii 6 i 26 nadal będą jeździły na trasie al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona, natomiast składy linii 22 będą kończyły kursowanie na pętli w al. Zielenieckiej, obok Teatru Powszechnego. Nadal będą kursowały autobusy linii zastępczej Z-6 pomiędzy rondem Wiatraczna a metrem Stadion Narodowy.

O jeden pas ruchu zwężone zostaną obydwie jezdnie ul. Grochowskiej, pomiędzy ulicą Terespolską a Modrzewiową. Wyłączone będą pasy wzdłuż torowiska, a kierowcy do dyspozycji będą mieli po dwa pasy w każdym kierunku. W kolejnych etapach remontowane będą przejazdy przez torowisko w ciągu ulic Podskarbińskiej, Terespolskiej, Gocławskiej i Lubelskiej. W czasie prac ruch będzie kierowany na sąsiedni przejazd lub specjalnie wyznaczone objazdy.

W tygodniu obejmującym majówkę tramwajarze będą pracowali także w al. Krakowskiej. W tym czasie wyremontują przejazd przez torowisko na wysokości ul. 17 Stycznia. Od 27 kwietnia do 5 maja wieczorem przejazd będzie zamknięty dla ruchu. Jadący al. Krakowską od strony centrum nie będą mogli skręcić w lewo w ul. 17 Stycznia. Natomiast wyjeżdżający z ul. 17 Stycznia będą musieli skręcić w prawo w kierunku centrum. Objazd dla pierwszych zostanie poprowadzony ul. F. Hynka do ul. Żwirki i Wigury. Dla drugich zostanie uruchomiona tymczasowa zawrotka przez torowisko na wysokości ul. Tapicerskiej. Zawrócić można także na skrzyżowaniu z ulicami F. Hynka i Łopuszańską.

Od 27 kwietnia do 5 maja tramwaje nie będą kursowały al. Krakowską i ul. Grójecką na odcinku od pętli P+R Al. Krakowska do pętli Banacha. W tym czasie trasa tramwajów linii 7 i 15 będzie skrócona do pl. G. Narutowicza. Tramwaje linii 9 będą dojeżdżały do pętli Banacha. Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z-9 kursująca na trasie: pl. G. Narutowicza – Grójecka – al. Krakowska – P+R Al. Krakowska. Autobusy linii 154 i 317, jadąc w kierunku pętli P+R Al. Krakowska, skręcą z ul. 17 Stycznia w prawo w al. Krakowską i zawrócą na skrzyżowaniu z ulicami F. Hynka i Łabiszyńską.

Z pracami tramwajarzy skoordynowane są roboty na skrzyżowaniu al. Krakowskiej i Instalatorów. Deweloper buduje tam nową sygnalizację świetlną wraz z przejściami dla pieszych. Pojawi się również pas do skrętu w lewo w ul. Grójecką. Prace w pasie dzielącym jezdnie zostaną wykonane w czasie wyłączenia ruchu tramwajów.

