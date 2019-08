Tramwaje inaczej pojadą przy metrze

Przy powstającej stacji metra obok ul. Kondratowicza zmieniony zostanie przebieg torów tramwajowych. Do końca wakacji tramwaje pojadą inaczej.

Przez tydzień od 24 sierpnia do 1 września wykonawca II linii metra będzie prowadził prace przy tymczasowym torowisku tramwajowym w ciągu ul. Rembielińskiej, którym tramwaje ominą plac budowanej stacji „Bródno". Istniejące tory, na wysokości skrzyżowania z ul. L. Kondratowicza, zostaną rozebrane, co umożliwi przeprowadzenie w tym miejscu robót związanych z budową stacji metra.

Po wschodniej stronie wybudowane zostało tymczasowe torowisko, omijające łukiem plac budowy. Od 2 września pojadą nim tramwaje kursujące ul. Rembielińską.

Prace rozpoczną się w sobotę, 24 sierpnia, od montażu rozjazdu na ul. Rembielińskiej przy skrzyżowaniu z Poborzańską. Zmienią się trasy tramwajów linii 1 i 73, kursowanie linii 4, 25 i 41 zostanie zawieszone, a na trasy wyjadą tramwaje linii 71 i 74 oraz autobusy Z-1.

Uruchomione zostaną linie: 71: PKP SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – św. Andrzeja Boboli – Rakowiecka – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Z. Słomińskiego – most Gdański – S. Starzyńskiego – rondo Żaba – 11 Listopada – Targowa – pl. Wileński – Targowa – J. Zamoyskiego – al. Zieleniecka – rondo J. Waszyngtona – most Józefa Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. A. Zawiszy – Grójecka – pl. G. Narutowicza – Grójecka – S. Banacha – BANACHA; 74: WYŚCIGI – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności" – pl. Wileński – Targowa – 11 Listopada – rondo Żaba – S. Starzyńskiego – most Gdański – Z. Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław" – Okopowa – Towarowa – pl. A. Zawiszy – Grójecka – PL. NARUTOWICZA, · Z-1: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Odlewnicza – Marywilska – P. Wysockiego – Bartnicza – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. J. Odrowąża – RONDO ŻABA.

W poniedziałek, 26 sierpnia, na skróconą trasę wrócą tramwaje linii 3. Dzięki zamontowaniu rozjazdu będą dojeżdżały ul. Rembielińską do Poborzańskiej i tutaj zawracały. Składy będą kursowały trasą: 3: DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/ – Kijowska – Targowa – 11 Listopada – rondo Żaba – św. J Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – POBORZAŃSKA.

Zmiany te będą obowiązywały do niedzieli, 1 września około godz. 18.00. Od poniedziałkowego poranka, 2 września tramwaje linii: 1, 4, 25, 41 i 73 wrócą na swoje podstawowe trasy.

Uruchomienie tymczasowego torowiska i reorganizacja placu budowy oznaczają także zmiany w organizacji ruchu dotyczące pieszych i rowerzystów. Od 1 września piesi i rowerzyści będą poruszali się nowym ciągiem, wytyczonym po wschodniej stronie, wzdłuż tymczasowego torowiska. Zlikwidowane zostanie także tymczasowe, specjalnie zabezpieczone przejście i droga rowerowa przez plac budowy po fragmencie południowej jezdni ul. L. Kondratowicza. Żeby dojść do ul. Łabiszyńskiej trzeba będzie pójść wspominanym tymczasowym chodnikiem wzdłuż nowego torowiska i dalej chodnikiem po północnej stronie ogrodzenia placu budowy, zlokalizowanym na terenie osiedla. Piesi będą mogli pójść także do drogi za kościołem św. Włodzimierza (do bazarku). Tą trasą będzie odbywał się również ruch rowerów.

Równocześnie, od początku września wróci ruch na ul. św. Wincentego po południowej stronie skrzyżowania z ul. L. Kondratowicza. W tym miejscu, w wakacje, wykonawca metra prowadził prace związane z budową jednego z wyjść z powstającej stacji.

