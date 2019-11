Będzie trasa tramwajowa do Winnicy

W 2021 roku mieszkańcy kolejnego osiedla na Białołęce będą mogli szybciej dojechać do centrum Warszawy - obiecują władze miasta.

Trasa tramwajowa w północnej części Białołęki wydłuży się o około kilometr, od ul. Strumykowej do nowej pętli Winnica. W ramach inwestycji wybudowana zostanie pętla tramwajowa i autobusowa, przebudowany układ drogowy, powstaną także nowe chodniki i drogi dla rowerów.

Nowe torowisko będzie „zielone", tzn. będzie na nim rosła trawa. Na peronach przystankowych na trasie i na pętli Winnica, znajdować się będą tablice z systemem informacji pasażerskiej. Na ostatnim przystanku trasy pasażerowie będą mogli wygodnie przesiąść się z tramwajów do autobusów.

Wydłużona trasa tramwajowa pozwoli pasażerom w około 20 minut dojechać do stacji metra Młociny. Już dziś jest to jedna z najpopularniejszych tras tramwajowych. W ciągu roku z obecnego przystanku końcowego na Nowodworach tramwaje odjeżdżają aż 70 tysięcy razy. Przez most im. Marii Skłodowskiej-Curie w godzinach szczytu tramwaje przejeżdżają co dwie minuty.

Inwestycję za ponad 67 mln zł zrealizuje konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. i Construcciones y Promociones Balzola S.A. Wykonawca ma 10 miesięcy na prace, z wyłączeniem okresów zimowych.

Pierwsze tramwaje na nową trasę wyjadą już w 2021 roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Wkrótce w stolicy przybędzie blisko 20 km nowych tras tramwajowych. Tramwaje pojadą między innymi tunelem do Dworca Zachodniego, do Wilanowa i na Gocław. Nowa trasa powstanie też na ul. Kasprzaka.

Do roku 2023 na stołeczne tory może wyjechać nawet 213 nowych niskopodłogowych wagonów. Inwestycje są współfinansowane w ramach perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.

