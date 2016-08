Kręcą kilometry do biura

Na góralu do biura - tak wynika z opracowania organizatorów akacji "Kręć Kilometry".

Na postawie danych z aplikacji mobilnej „Kręć Kilometry" powstała mapa cieplna, na podstawie której można wnioskować, że Warszawiacy to ludzie coraz częściej dojeżdżający do pracy na dwóch kółkach. Świadczą o tym najpopularniejsze trasy rowerowe i godziny, w których rowerzyści są najbardziej aktywni.

Sieć rowerowa w stolicy liczy obecnie 467 km – w tym 375 km dróg dla rowerów i 57 km ciągów pieszo-rowerowych. Jednak najchętniej uczęszczane są trasy dojazdowe do biurowców zlokalizowanych w centrum i na Służewcu, czyli ciągi ulic Aleje Ujazdowskie, Belwederska i Sobieskiego, a także aleja Prymasa Tysiąclecia, ulice Bitwy Warszawskiej 1920 i Banacha. Najbardziej rowerowa trasa, czyli Dolina Służewiecka, aleja Sikorskiego i dalej aleja Becka kończy się najbardziej rowerową przeprawą przez Wisłę, czyli mostem Siekierkowskim. Wielu rowerzystów spotkać można też w ciągu ulic 17 Stycznia i Cybernetyki, ale również na alei Krakowskiej, na ulicy Racławickiej oraz Wołoskiej, Domaniewskiej czy Puławskiej.

Najchętniej Warszawiacy wsiadają na rower w środku tygodnia, a nie jak mogłyby się wydawać w weekend. Najbardziej rowerowym dniem jest środa, która nieznacznie wyprzedza czwartek. - Dane z naszej aplikacji pokazują, że naprawdę wielu Warszawiaków systematycznie kręci kilometry łącząc przyjemne z pożytecznym – radość z jazdy na dwóch kółkach z dojazdem do miejsca pracy. Świadczą o tym też godziny aktywności rowerzystów. Najbardziej rowerowy moment poranka to zdecydowanie godzina 7. Po południu w statystykach królują godziny 16 i 17 - opisuje Krzysztof Śpiewek, członek Zarządu Fundacji Allegro All For Planet.

Jak wynika z danych bezpłatnej aplikacji „Kręć Kilometry", warszawscy rowerzyści pokonują jednorazowo dystans pomiędzy 4 a 8 kilometrów. Natomiast najczęściej wybieranym środkiem transportu jest rower górski. Rowerem elektrycznym porusza się mniej niż 1 procent miłośników dwóch kółek.

Statystyki pochodzą z aplikacji mobilnej „Kręć Kilometry". Od początku maja trwa kampania społeczna o tej samej nazwie organizowanej przez Fundację Allegro All For Planet. Miasta rywalizują o nowoczesne stojaki rowerowe. Dostaną je te miejscowości, których rowerzyści przejadą w kampanii największy dystans. W gronie wygranych znajdzie się 20 miast, w których Fundacja postawi łącznie 300 stojaków rowerowych. Aktualnie Warszawa wyprzedziła w rywalizacji Poznań i jest liderem rankingu.

zyciewarszawy.pl