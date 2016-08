Gdzie będą nowe ścieżki

Siedem projektów dróg dla rowerów na Targówku, Pradze-Południe, Ursynowie, Woli i Bielanach ZDM poddał konsultacjom społecznym.

W czerwcu odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące planowanych przez ZDM inwestycji rowerowych. Urzędnicy otrzymali kilkaset uwag dotyczących zaprojektowanych tras. Te, które były możliwe do wprowadzenia, zostały uwzględnione i wprowadzone do projektu. Na pozostałe ZDM odpowiedział w raporcie, uzasadniając dlaczego nie było można ich uwzględnić. Z raportem można się zapoznać na stronie internetowej ZDM.

Co zatem planuje Zarząd Dróg Miejskich? Projektuje odcinki, które połączą istniejące odcinki dróg rowerowych i pomogą stworzyć spójny system dróg rowerowych.

I tak na Rembielińskiej w planach jest budowę krótkiego łącznika od ul. Kondratowicza do trasy S8. Trasa ułatwi wydostanie się z Bródna i wjazd na most Grota-Roweckiego.Na Radzymińskiej zaś budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta. W ten sposób powstanie brakujący odcinek drogi dla rowerów, co ułatwi mieszkańcom Targówka i okolicznych miejscowości takich jak Marki, Ząbki, łatwiej dojechać do istniejącej ścieżki.

Na Stanisławowskiej-J.Dwernickiego-Szaserów planowana jest trasa wzdłuż tych ulic, która ma być alternatywą dla ruchliwej i nieprzyjaznej rowerzystom ul. Grochowskiej. Na odcinku od ul. Chodakowskiej do ul. Wiatracznej ZDM wyznaczy pasy rowerowe, zaś na ul. Szaserów – drogę dla rowerów.

Na ul. Roentgena i Ciszewskiego istniejąca droga dla rowerów na odcinku od ul. Płaskowickiej do al. KEN zostanie przebudowa i uzupełniona o brakujący odcinek.

ZDM planuje też trasę rowerową Okopowa-Towarowa, która połączy Ochotę, Wolę i Żoliborz ze Śródmieściem. Powstanie po wschodniej stronie jezdni na całym odcinku od pl. Zawiszy do Ronda Zgrupowania AK "Radosław".

W al. Prymasa Tysiąclecia istniejąca droga dla rowerów na odcinku od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich zostanie wyremontowana i przebudowana. Powstaną też brakujące przejścia i przejazdy na Rondzie Zesłańców Syberyjskich. Z kolei na Pułkowej na odcinku od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta urzędnicy planują powstanie drogi dla rowerów, łączącej Warszawę z Łomiankami i ułatwiającą dojazd do Kampinosu.

Realizacja wszystkich inwestycji jest planowana w latach 2016-2018.

