Ścieżka dla rowerów na Jana Pawła II

Droga dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II będzie przebiegać po obu stronach ulicy.

Obiecuje wiceprezydent Włodzimierz Paszyński w odpowiedzi na interpelację radnego Rady Warszawy Michała Czaykowskiego.

"Zwróciłem się do władz miasta z prośbą, aby przyjrzały się problemowi ścieżek, które nie przebiegają wzdłuż jednej strony ulicy, lecz zmuszają rowerzystów do przejeżdżania z jednej strony na drugą. Takie rozwiązanie jest niewygodne dla osób, które używają jednośladu do szybkiego przemieszczania się po mieście. Jednym z przykładów jest al. Jana Pawła II, gdzie przy ul. Stawki rowerzyści muszą przejechać na śródmiejską stronę ulicy, a potem przy ul. Nowolipki znów wrócić na wolską stronę. Jest to niewygodne choćby ze względu na dłuższy czas czekania na zielone światła" - opisuje radny Czaykowski.

Wiceprezydent Paszyński zapewnił, że Zarząd Dróg Miejskich współpracuje przy rozwiązaniu tego problemu z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych oraz spółką Tramwaje Warszawskie.„Takie niejednorodne prowadzenie dróg rowerowych występuje przede wszystkim na odcinkach, gdzie drogi dla rowerów występują przede wszystkim na odcinkach, gdzie drogi dla rowerów były budowane przed wprowadzeniem Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego m. st. Warszawy w 2009 r. i są obecnie systematycznie poprawiane oraz remontowane w miarę posiadanych środków finansowych" - napisał wiceprezydent.

"Poprosiłem także władze miasta, by wybudowały drogę dla rowerów wzdłuż al. Solidarności, od al. Jana Pawła II do ul. Okopowej. Taki projekt pojawił się w tegorocznym budżecie partycypacyjnym i zdobył duże poparcie. Niestety ze względu na wysoki koszt nie dostał się na listę tych projektów, które zostaną zrealizowane" - dodaje radny.

Na to pismo odpowiedział wiceprezydent Jacek Wojciechowicz (już nie pełni tej funkcji). „Również uważam wskazany przez Pana odcinek za ważny element w sieci rowerowej. Jego realizacja jest przewidywana w Programie Rozwoju Tras Rowerowych do 2020 roku. Zarząd Dróg Miejskich planuje jego realizację w kolejnych latach, w miarę posiadanych środków finansowych" - napisał.

zyciewarszawy.pl