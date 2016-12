Rekordowy rower miejski

Warszawiacy wypożyczali w tym sezonie jednoślady Veturilo prawie 1,9 mln razy.

- To był udany sezon Veturilo. Rowery znów cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców – wypożyczano je 1,9 mln razy. Wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy 40 km kilometrów tras rowerowych. W przyszłym sezonie czekają nas duże zmiany: rowerzyści będą już mogli korzystać z nowych rowerów i terminali oraz wypożyczać rowery za pomocą aplikacji. Rozpoczniemy również budowę kładki rowerowej pod mostem Łazienkowskim i wyłonimy projektanta mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

W tym roku wybudowano i wyremontowano blisko 40 km tras rowerowych, z czego 7 km stanowiły projekty z budżetu partycypacyjnego. Powstały m.in. drogi dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej (5,0 km), ul. Żwirki i Wigury (2,7 km) i al. Jana Pawła II (1,5 km).

Remont przeszły uczęszczane trasy na al. KEN, ul. Słomińskiego, al. Wilanowskiej i Podzamczu. Otwarta została również nowa kładka pieszo-rowerowa w Porcie Żerańskim razem z kilkukilometrowym szlakiem wzdłuż wału wiślanego.

Na ponad 30 ulicach jednokierunkowych został dopuszczony ruch rowerów „pod prąd", na podobną zmianę czeka kolejnych kilkadziesiąt odcinków.

W 2017 drogi rowerowe będą łączone w spójną sieć, a ścisłe centrum będzie dostosowywane do komunikacji rowerowej. Wzdłuż głównych arterii powstaną kolejne korytarze rowerowe, będą wytyczane wyznaczone kolejne pasy i kontrapasy, a ruch na lokalnych ulicach będzie uspokajany.

Zaplanowano m.in. budowę kolejnych 55 km tras rowerowych, w tym kładki rowerowej pod mostem Łazienkowskim oraz drogi wzdłuż ul. Połczyńskiej-Wolskiej-Kasprzaka (od granic miasta do ul. Ordona), ul. Jagiellońskiej, Al. Jerozolimskich (od ul. Grzymały-Sokołowskiego do pl. Zawiszy), na Polu Mokotowskim i na al. Jana Pawła II.

W zakończonym właśnie sezonie użytkownicy mogli korzystać z 205 stacji i 3 059 jednośladów - w tym 10 tandemów i 10 rowerków dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat (w ramach pierwszej na świecie wypożyczalni rowerków dla dzieci Veturilko).

Rowery statystycznie wypożyczano co 12 sekund, a co 5,5 minuty w systemie rejestrował się kolejny nowy użytkownik. Rekordzista wypożyczał rower aż 1 025 razy, a dzienny rekord wypożyczeń to 13 763 – padł 3 czerwca br. W tym sezonie rowery były wypożyczane 1 866 423 razy, a do grona użytkowników dołączyło 70 771 osób. Łącznie od startu systemu w sierpniu 2012 r. miejskie rowery wypożyczano 7 919 556 razy, a w systemie jest już 445 495 użytkowników.

Najpopularniejsze stacje sezonu 2016: wynajem: al. Niepodległości – Batorego (1,92 proc.), Rondo Starzyńskiego (1,43 proc.), Arkadia (1,32 proc.); zwrot: al. Niepodległości – Batorego (1,94 proc.), Rondo Starzyńskiego (1,33 proc.), Arkadia (1,33 proc.).

Sezon tak jak obecnie rozpocznie się w marcu i potrwa do końca listopada. Do dyspozycji użytkowników będzie 316 stacji z 4660 rowerami, w tym 10 stacji ze 100 rowerami elektrycznymi (Powiśle, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście), 6 stacji z rowerkami dziecięcymi (w okolicach parków, po 3 stacje na prawym i lewym brzegu Wisły) oraz 45 tandemów.

Terminale będą wyposażone w nowoczesne, kolorowe wyświetlacze z ekranem dotykowym i obsługą płatności zbliżeniowych oraz w uniwersalną pompkę rowerową. Wprowadzona zostanie możliwość wypożyczania i zwrotu rowerów za pomocą aplikacji mobilnej. Każdy stojak będzie miał diodę, sygnalizującą czy dany rower jest sprawny i można go wypożyczyć.

