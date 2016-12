Setki kilometrów ścieżek

Są pieniądze na budowę 330 km nowych ścieżek rowerowych w stolicy i okolicznych gminach.

Niebawem rozpocznie się rozbudowa metropolitalnego systemu tras rowerowych w Warszawie i 34 gminach sąsiadujących ze stolicą. Pierwszy pakiet inwestycji to blisko 330 km za prawie 340 mln zł. Do 2023 r. ma powstać ponad ok. 1,1 tys. km tras rowerowych.

To efekt współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano w konkursie do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie powiększona sieć dróg rowerowych. Planowane inwestycje to głównie budowa nowych, ale również modernizacja istniejących dróg rowerowych w Warszawie i 34 gminach sąsiadujących ze stolicą. Całkowity koszt niemal 330 km tras to prawie 340 mln zł.

Samorządy dostaną na to ponad 241 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Niebawem zostaną zawarte umowy o dofinansowanie wybranych projektów.

Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednolicie oznakowane. Charakterystyczne kolorowe rowery będą także elementem planowanych akcji informacyjno-promocyjnych zachęcających mieszkańców metropolii do korzystania z rowerów podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na uczelnię.

To był pierwszy konkurs na budowę sieci dróg rowerowych w ramach metropolii, na kwiecień 2017 roku planowany jest kolejny nabór wniosków.

W ramach realizacji spójnego systemu sieci tras rowerowych samorządy metropolii warszawskiej zaplanowały ok. 1,1 tys. km tras rowerowych.

zyciewarszawy.pl