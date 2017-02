Więcej ścieżek i parkingów dla samochodów

Dzięki środkom unijnym na Mazowszu powstanie sieć tras rowerowych oraz parkingi „Parkuj i Jedź".

Drogi rowerowe zostaną wybudowane w Warszawie oraz pobliskich miejscowościach. W stolicy na Młocinach, a także w Kobyłce, Ząbkach, Markach, Wieliszewie, Wołominie i w Podkowie Leśnej powstanie w sumie ponad 2 tys. miejsc parkingowych dla aut oraz 800 dla rowerów.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację 15 projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego do beneficjentów trafi ponad 189 mln zł.

Projekty, które będą realizowane, zakładają budowę w sumie ponad 140 km ścieżek rowerowych. Będą one wiodły przez miejsca, gdzie zlokalizowane są tzw. węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej, czyli obok pętli autobusowych lub dworców kolejowych.

Największa pula pieniędzy, czyli 71 mln zł, trafi do Warszawy oraz pobliskich miejscowości. Wybudowanych lub odnowionych zostanie w sumie ponad 73 km odcinków dróg rowerowych. Powstanie 19 tras rowerowych, m.in. wzdłuż ul. Radzymińskiej. Kolejne inwestycje realizowane będą na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki (36 km ścieżek), Marki (23,8 km), Błonie (13,7 km), Izabelin (5,6 km) oraz Piastów (5,6 km).

W Warszawie i podwarszawskich gminach powstanie też sieć parkingów „Parkuj i Jedź". Wsparcie unijne na łączną kwotę ponad 52 mln zł otrzyma dziewięć projektów. W Warszawie dofinansowana zostanie budowa obiektu na Młocinach, gdzie powstanie parking przeznaczony dla 155 samochodów i 24 rowerów. Koszty przedsięwzięcia szacowane są na blisko 4,5 mln zł. Ponad 2,7 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.

Najwyższe dofinansowanie otrzymają miasta Żyrardów i Pruszków. Pierwsze otrzyma ponad 19 mln zł na projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów »Parkuj i Jedź«". Powstanie tam 491 miejsc postojowych dla samochodów i 186 dla rowerów. Parkingi powstaną w Żyrardowie przy ul. Towarowej i pl. Piłsudskiego oraz w Grodzisku Maz. przy dworcu WKD przy ul. Piaskowej.

Pruszków otrzyma ponad 15 mln zł wsparcia unijnego. Dzięki temu powstanie 630 miejsc dla samochodów oraz 212 dla rowerów. Parkingi zostaną zlokalizowane w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza (parking wielopoziomowy) i przy ul. Waryńskiego (parking naziemny), a także w Piastowie przy ul. Hallera oraz przy ul. Kuchy w Regułach (gmina Michałowice).

Parkingi powstaną też na wschód od Warszawy w powiecie wołomińskim. Największa inwestycja zostanie zrealizowana w gminie Kobyłka. Projekt obejmuje budowę parkingu po obu stronach stacji PKP Kobyłka Ossów. Do dyspozycji zmotoryzowanych oddanych zostanie 216 miejsc postojowych (w tym dwa do ładowania pojazdów elektrycznych) oraz 168 dla rowerów. Część parkingu zlokalizowana zostanie pomiędzy ulicami Turowską i Nadarzyn, a także wzdłuż ul. Napoleona. Wartość inwestycji to blisko 7,5 mln zł, z czego ok. 6 mln zł stanowić będzie wsparcie unijne.

Parking powstanie też w gminie Ząbki przy ul. Orlej, a także w Markach przy ulicach Dużej i Sportowej. Ten ostatni pomieści 150 samochodów i 74 rowerów. Dodatkowo przebudowany zostanie parking działający już przy ul. Gdyńskiej w Wołominie.

Kolejna taka drogowa inwestycja powstanie na terenie Wieliszewa i Podkowy Leśnej. W Wieliszewie planowana jest budowa parkingu przeznaczonego dla 120 samochodów i 48 rowerów. Z kolei w Podkowie Leśnej powstanie obiekt, w którym znajdzie się 61 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 21 dla rowerów. W tym przypadku koszt inwestycji to 760 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie ponad 601 tys. zł.

Przypomnijmy, że Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia do 2020 roku. Środki te skierowane są głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów o wartości przeszło 1,1 mld zł.

"Rzeczpospolita"