Wyścigi rowerowe w Wilanowie

W sobotę i niedzielę w Wilanowie będą dwie imprezy rowerowe, Vienna Life Lang Team i Lang Team Race.

Start i meta wyścigu znajdą się na ul. S. Kostki Potockiego. Ulice S. Cendrowskiego i S. Kostki Potockiego (na odcinku od ul. S. Cendrowskiego do Kolegiackiej) są zamknięte dla samochodów od piątku do niedzieli, 20 maja do godz. 22.00.

W tym czasie na ul. S. Kostki Potockiego oraz sąsiednich parkingach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24).

Uczestnicy maratonu rowerowego Vienna Life Lang Team wystartują w sobotę, 19 maja o godz. 11.00. Trasa przejazdu będzie prowadziła ulicami: Przyczółkowa – Z. Vogla – Ruczaj i Rosy – Prętowa – Sągi i dalej ulicami na terenie gminy Konstancina-Jeziorna, m.in. drogą nr 721 (Obórki, Ciszyca i Opacz) i ul. Poniedziałek, następnie powrót ulicami: Wał Zawadowski – Prętowa – Rosy – Ruczaj – Z. Vogla – Przyczółkowa.

Trasa zawodów będzie zamykana jedynie okresowo na czas przejazdu kolarzy w godz. 11.00 – 16.30.

Uczestnicy wyścigu Lang Team Race wystartują w niedzielę, 20 maja o godz. 11.00. Trasa przejazdu będzie prowadziła ulicami: Przyczółkową i Ł. Drewny – Rosochata – Wiechy i dalej ulicami na terenie gminy Konstancina-Jeziorna: Okrzewska – Bielawska – Mirkowska – al. Wojska Polskiego – J. Piłsudskiego – Warecka – Prosta – Jabłoniowa – droga nr 868 (Słomczyn i Obory) – droga nr 712 (Czernidła i Łęg) – droga nr 721 (Ciszyca i Obórki) i powrót ulicami: Wdechy – Rosochata – Ł. Drewny i Przyczółkową. W niedzielę od ok. godz. 11.00 na ulicach Przyczółkowej i Ł. Drewny na odcinku od ul. Z. Vogla do S. Kostki Potockiego zamknięty dla samochodów będzie jeden pas jezdni prowadzącej w kierunku centrum, a od ul. S. Korbońskiego do skrzyżowania z ul. Z. Vogla zamknięta będzie cała szerokość jezdni. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się na drugiej jezdni (kierowcy przejadą na nią przez przewiązkę na skrzyżowaniu z ul. S. Korbońskiego).

W czasie wyścigu może nie być możliwości skrętu z ul. Przyczółkowej (jadąc od strony centrum) w lewo w ul. Z. Vogla.

Normalny ruch na ul. Przyczółkowej zostanie przywrócony ok. godz. 17.00.

zw.com.pl