Można wsiadać na rowery

Od 1 marca rowerzyści mogą wypożyczyć Veturilo. W mieście pojawiło się osiem nowych stacji m.in. na Bielanach, Ochocie, Targówku i Ursynowie.

Przed nami ósmy sezon Veturilo. Dorośli i dzieci mogą skorzystać z ponad 5500 rowerów i ponad 380 stacji.

Dodatkowo w stolicy pojawi się osiem nowych wypożyczalni: Bielany - park Kępa Potocka; Marymoncka – Przy Agorze; Wólczyńska – Conrada; Arkuszowa; Ochota - PKP Żwirki i Wigury; Rondo Zesłańców Syberyjskich; Targówek - Łabiszyńska – OSiR Targówek; Ursynów - al. KEN – Przy Bażantarni.

Przy ul. Bielańskiej dostępna będzie kolejna stacja rowerów elektrycznych. To już jedenasty tego typu punkt w Warszawie.

Veturilo to największy system rowerowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz zwykłych rowerów mieszkańcy mogą wypożyczyć jednoślady elektryczne, rowery dziecięce i tandemy. Pojazdy są również kompatybilne z Konstancińskim Rowerem Miejskim, Piaseczyńskim Rowerem Miejskim oraz w systemem KołoMarek działającym w Markach. We wszystkich miastach obowiązuje ten sam cennik, w którym pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne. W tym sezonie rowery dostępne będą do końca listopada.

Aby móc skorzystać z Veturilo, wystarczy zarejestrować się na stronie veturilo.waw.pl i doładować konto na min. 10 zł. Mieszkańcy mogą wypożyczać rower za pomocą aplikacji bądź terminala przy stacji. Na każdym rowerze znajduje się unikalny numer oraz znak QR. Po wprowadzeniu kodu do konta i zatwierdzeniu wyboru wystarczy już tylko wypiąć jednoślad ze stacji i wyruszyć w drogę.

zw.com.pl